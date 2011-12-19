وزیر خارجه کویت: ایران نقش مهمی در منطقه دارد/ سفر امیر کویت به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار شیخ احمد الصباح وزیر خارجه کویت و حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه کشورمان راههای توسعه و تحکیم روابط و نیز مسائل منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به روابط دو جانبه و تحولات منطقه از جمله بحرین، سوریه و یمن، بر نقش کشورمان در برقراری و حفظ صلح و ثبات و امنیت منطقه تأکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تحولات بحرین ، راه حل نظامی برای حل مشکل این کشور را مردود دانست و اظهار داشت مشکل بحرین از طریق سیاسی ، اقدامات عملی و ملموس در قبال مطالبات مردم نسبت به کم کردن شکاف ایجاد شده میان حکومت و مردم قابل حل است و خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور اولین گام در مسیر اعتماد سازی خواهد بود.

وی با تشریح مواضع کشورمان نسبت به تحولات در سوریه اهمیت گفتگو میان مردم و دولت سوریه و عدم اجازه به مداخله خارجی با حمایت رژیم صهیونیستی را مورد تأکید قرار داد.

شیخ احمد الصباح وزیر امور خارجه کویت نیز در این دیدار با بیان این نکته که روابط دو کشور بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی استوار است بر وجود روابط برادرانه و متین میان دو کشور و اراده دو طرف برای تحکیم و تقویت این روابط تأکید کرد.

وی با طرح مسائل منطقه، درک مشترک دو کشور نسبت به روابط دو جانبه و شرایط منطقه را مورد توجه قرار داد و رایزنی و تماسهای منطقه ای را ضروری دانست.

وزیر امور خارجه کویت با تأکید بر این نکته که ایران نقش مهمی در منطقه دارد ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با نهایی شدن سفر امیر کویت به جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش و تقویت روابط دو کشور باشیم.