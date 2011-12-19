آب انبارهای رشتخوار به فضای فرهنگی ورزشی تبدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود با عقیده با بیان اینکه با مرمت و تغییر کاربری زندگی درآب انبار های قدیمی رشتخواردوباره جاری می شود اظهارداشت: آب انبار اکبر آباد که منتسب به دوره قاجار است در مرکز روستای اکبر آباد واقع شده و طی تفاهم نامه ای که با شورا و دهیاری روستای اکبر آباد منعقد شده این آب انبار به فضای فرهنگی تغییر کاربری خواهد داد.

باعقیده افزود: پس از اتمام عملیات مرمتی که شامل مرمت موضعی، استحکام بخشی بنا، کف سازی و بام سازی بناست این فضا در اختیار کتابخانه و انجمن میراث فرهنگی قرار خواهد گرفت.

وی سپس با اشاره به تغییر کاربری سه آب انبار دیگر در این شهرستان به گود زور خانه اظهار داشت: با امضای تفاهم نامه با شهرداری و شورای شهر اسلامی این شهرستان نسبت به پاکسازی مخزن و حمل نخاله ها به بیرون از فضای این آب انبارها، مرمت آب انبار دوقلو که در مرکز شهرستان واقع شده وآب انبار جنگل به منظور تبدیل آنها به گود زورخانه آغاز می شود.