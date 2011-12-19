21 هزار شهروند شرق تهران هر روز با دوچرخه سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به توسعه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری گفت: به طور میانگین روزانه هزار نفر از شهروندان شرق تهران، از دوچرخه برای سفرهای روزانه استفاده می کنند .

شهردار منطقه 8 از برنامه های این منطقه در طرح دوچرخه سواری با هدف افزایش میزان استفاده از این وسیله پاک در سفرهای درون شهری خبر داد.

وی با اشاره به ایجاد مسیر ویژه دوچرخه در منطقه 8 گفت: منطقه 8 به خوبی توانست 65 کیلومتر مسیر دوچرخه، 46 خانه دوچرخه، و تعداد دوچرخه ها را از هزار دستگاه به 1700دستگاه دوچرخه افزایش دهد.

شهردار منطقه 8 از برنامه های شهرداری این منطقه برای افزایش مسیرهای ویژه دوچرخه خبر داد و افزود: پیش بینی کرده ایم در سال جاری با رعایت ضوابط ایمنی، نسبت به افزایش مسیرهای دوچرخه در سطح منطقه اقدام کنیم.

وی با اشاره در ادامه به تور گردشگری رایگان دوچرخه سواری دانش آموزان منطقه 8 اشاره کرد و افزود: این تور با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه سواری هر هفته برگزار می شود.

شادالوئی به افزایش ساعت کار خانه های دوچرخه در منطقه اشاره کرد و گفت: با هدف ترغیب دانش آموزان به استفاده از دوچرخه جهت تردد در سفرهای درون شهری، ساعت کار خانه های از 7 صبح به 6:30 دقیقه تغییر پیدا کرد.