افزایش 18 درصدی اجاره بها در تابستان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صومعلو امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره اینکه آیا افزایش قیمت مسکن را در دو سال گذشته قبول دارید یا خیر؟ گفت: در سال 88 و 89 کاهش قیمت را داشتیم و برای اولین بار در سال 89 تورم منفی را هم تجربه کردیم، اما تورم عمومی در بخش مسکن و اجاره حدود 5 تا 6 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخی کارشناسان اعلام می‌کردند که قیمت‌ها در بخش مسکن غیرقابل کنترل می‌شود، اظهار داشت: در تابستان امسال اجاره بها 17 تا 18 درصد افزایش یافت که البته این موضوع هم فقط در تهران بود که به طور عمومی در سایر اقلام هم افزایش 8 تا 10 درصدی داشتیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این تورم کم در حوزه مسکن ناشی از عرضه مسکن مهر بود، اظهارداشت: هر هفته ده‌ها هزار واحد در تهران افتتاح شد و هم اکنون بیش از 100 هزار واحد د راستان‌های مختلف آماده بهره برداری است.

صومعلو با اشاره به اینکه مسکن مهر گسترده‌ترین برنامه ساخت و ساز و عرضه متمرکز در زمینه مسکن در 60 سال اخیر است، گفت: براساس اعلام بانک مرکزی در سال 88 رشد اقتصادی 3.5 درصدی در کشور اتفاق افتاده بود، در حالیکه در سال 89 این رقم به 5.5 در صد رسید.

وی افزود: این افزایش 50 درصدی رشد اقتصادی نشانگر این است که دولت نگاه ویژه‌ای را به بخش مسکن داشته در حالی که در برنامه قبلی رشد اقتصادی بین 20 الی 25 درصد در بخش مسکن بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی افزود: در آغاز دولت نهم شاخص تراکم خانوار 1.09 بود که در نیمه کار دولت دهم به عدد 1.07 رسید. در حالی که در آغاز سال 60 این رقم 1.29 بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار ساخت مسکن مهر در کشور افزود: تا 23 آذرماه یک میلیون و 557 هزار واحد پروانه ساخت دریافت کرده‌اند و یک میلیون و 641 هزار واحد در مرحله پی‌سازی، یک میلیون و 250 هزار واحد در مرحله اسکلت سقف و 984 هزار واحد در مرحله سفت کاری و 541 هزار واحد به مرحله نازک کاری رسیده‌اند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: نزدیک به 170 هزار واحد مسکن 99 ساله و 300 هزار واحد اجاره به شرط تملیک در واحدهای مشارکتی در دولت دهم به بهره برداری رسید.

صومعلو درباره برنامه سال 91 این وزارتخانه افزود: یک میلیون و 850 هزار واحد عدد برنامه سال 89 و 90 بود که الان برای سال 91، 970 هزار واحد هدف گذاری شده است که در تلاشیم از طریق مسکن خودمالکی و بافت فرسوده آن را اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه 23 هزار و 650 میلیارد تومان جمع تسهیلات پرداختی مسکن مهر بوده است، گفت: نگرانی ما بابت افزایش قیمت مصالح ساختمانی بود اما در آهن آلات ثبات قیمت و کاهش 19 درصدی را در سیمان داشتیم که تاثیر چندانی در قیمت‌ها نداشت.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی درباره طرح بلوک بندی واحدها اظهارداشت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری‌ها و سازمان ثبت این طرح مراحل آخر را طی می‌کند تا استفاده از طرح‌های آنها مناطق را تقسیم بندی کنیم.