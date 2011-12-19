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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

تا پایان سال جاری/

7 ایستگاه آتش نشانی در مشهد افتتاح می شود

7 ایستگاه آتش نشانی در مشهد افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: تا پایان سال جاری هفت ایستگاه آتش نشانی در شهر مشهد به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری اظهارکرد: در حال حاضر این ایستگاه ها از پیشرفتی 80 درصدی برخوردار هستند.

وی اظهار کرد: در سال جاری برای اولین بار در کشور در مشهد به صورت پایلوت چهار ایستگاه آتش نشانی به بخش خصوصی منتقل شده است.

جعفری تصریح کرد: از این مقدار سه ایستگاه آتش نشانی آماده بهره برداری بوده که دو ایستگاه آن در محدوده منطقه ثامن واقع شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی افزود: تا پایان سال 91 نیز 10 ایستگاه دیگر در دست ساخت بوده که پیمانکار آن نیز شناسایی شده است.

وی افزود: در حال حاضر 33 ایستگاه آتش نشانی فعال وجود دارد که 31 ایستگاه با مدیریت سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد و دو ایستگاه خارج ار محدوده خدمات شهری مشهد است.

وی ادامه داد: این دو ایستگاه در شهرک صنعتی مشهد و گلبهار واقع شده، که مدیریت جداگانه ای دارد.

جعفری با بیان اینکه 5 پایگاه آتشنشانی نیز در شهر مشهد فعال است، تصریح کرد: این پایگاه ها کوچکتر از ایستگاه های آتش نشانی است و به دو ماشین آتش نشانی مجهز هستند.

وی با بیان اینکه به طور استاندارد برای هر 50 هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی باید وجود داشته باشد، گفت: اگر جمعیت مشهد تا پایان سال 92 به 3 میلیون نفر برسد شهر مشهد به 60 ایستگاه آتش نشانی نیاز دارد.

جعفری تصریح کرد: در حال حاضر مشهد تا رسیدن به استاندارد به 11 ایستگاه آتش نشانی دیگر نیازمند بوده که این کمبود تا پایان سال 92 رفع خواهد شد.

کد مطلب 1487903

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