کادر فنی فوتبال نساجی مازندران تقویت می شود/ رفع مشکلات مالی باشگاه

اسماعیل اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وعده مالک جدید باشگاه نساجی و برطرف شدن مشکلات مالی امیدواریم بتوانیم نقاط ضعف تیم را با استخدام بازیکنان جدید برطرف کنیم و به رده های بالاتر جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور صعود کنیم.

وی بیان داشت: با حضور مالک جدید تیم و برطرف شدن مشکلات مالی، توقع طرفداران از تیم نساجی افزایش یافته اما این توقعات بسیار بیشتر از امکانات فنی تیم بوده که لازم است هواداران نساجی اندکی منطقی و واقع بینانه تر باشند.

سرمربی تیم فوتبال نساجی قائم شهر افزود: در میانه های این فصل رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار داریم و اگر می خواستیم نساجی را برای حضور در لیگ برتر آماده کنیم، باید پیش از آغاز رقابتها زمینه های کسب این موفقیت را فراهم می کردیم.

اسماعیلی با رضایت از جایگاه هفتمی این تیم در جدول رده بندی ادامه داد: تیم نساجی برای رقابتهای امسال در آخرین روزها و با کمترین امکانات تشکیل شده که نمی توان از این تیم، انتظار معجزه داشت.

وی مصدومیت های فراوان بازیکنان تیم را یکی دیگر از عوامل نتیجه نگرفتن این تیم دانست و گفت: به رغم آن که بازیکنان زیادی در تیم نداریم ولی این بازیکنان در مقاطع زیادی از فصل با مصدومیت مواجه بوده و کادر فنی برای ترکیب 11 نفره تیم در دیدارهای مختلف با مشکلات زیادی مواجه است.

سرمربی تیم فوتبال نساجی قائم شهر، به دیدار روز پنجشنبه این تیم مقابل گل گهر سیرجان اشاره کرد و گفت: پنج بازیکن ترکیب اصلی تیم مصدوم هستند اما با بهره مندی از بازیکنان جوان تیم، روز سختی را برای حریف رقم خواهیم زد و سه امتیاز این دیدار را کسب می کنیم.

تیم فوتبال نساجی قائم شهر، در پایان هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور با 14 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد.