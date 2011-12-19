به گزارش خبرنگار مهر، این سریال در 8 فصل دو قسمتی و با رنگ آمیزی جدیدی به بازار عرضه خواهد شد. فیلمبرداری این مجموعه در دو کشور ایران و فرانسه انجام خواهد گرفت. بهاره رهنما، بهنام تشکر و پروین قائم مقامی از جمله بازیگرانی هستند که تا کنون جلوی دوربین رفتهاند.
خشایار الوند نویسنده و پیمان قاسمخانی به عنوان مشاور فیلمنامهنویس در این پروژه همکاری دارند. سید امیر پروین حسینی و منصور سهرابپور مشترکا تهیهکنندگی این سریال را برعهده دارند. این چندمین همکاری مشترک آنهاست.
"ساخت ایران" اثری کمدی – اجتماعی است. در خلاصه این داستان آمده است: محسن دزذ خرده پایی است که روزی از روزها شاهد تصادف اتومبیل با مردی میانسال است. وی کیف مرد مجروح را می رباید و تصمیم می گیرد با مدارک درون کیف زندگی تازه ای برای خود رقم بزند.
سایر عوامل عبارتند از: مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، صدابردار:امیر حاتمی، طراح چهرهپردازی: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: حسن روح پرور، مدیر تولید:مجید کریمی، فیلمبردار پشت صحنه و عکس:بهرنگ دزفولی، مهدیه لطیفی، دستیار کارگردان:حسن لبافی و منشی صحنه: امیر لطیفی.
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