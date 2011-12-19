2300 کارتن خواب در شهریار جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعدازظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران از اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این طرح طی چند ماه گذشته در مراحل مختلف با هماهنگی نیروی انتظامی غرب استان تهران و سایر دستگاه های مربوطه در سطح شهرستان شهریار اجرا شد.

وی افزود: در گذشته در بحث مواد مخدر شهرستان شهریار وضعیت نامطلوبی را داشت که با اجرای طرح مذکور وضعیت بهبود یافت و زمینه های رضایت مندی شهروندان فراهم آمد.

این مسئول عنوان کرد: طبق تمهیدات اندیشیده شده و هماهنگی با اعضای شورای تامین شهرستان و استان، طرح مذکور در اکثر شهرهای شهرستان شهریار اجرا و محلات از وجود افراد توزیع و فروشنده مواد مخدر پاکسازی شد.

تشکیل شورای سلامت در تمامی مناطق شهریار

جوهری از تشکیل شوراهای سلامت اجتماعی در تمامی مناطق شهرداریهای شهرستان شهریار خبر داد و اعلام کرد: اجرای طرح مذکور در شهریار، به صورت الگو برای سایر شهرستانها در آمده است و برخی از آنها در صدد اجرای طرح در حوزه تحت پوشش خود هستند.

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: در مجموع تاکنون طرح مبارزه با مواد مخدر و جمع آوری افراد فروشنده و توزیع کننده موادمخدر 25 بار در شهرستان شهریار اجرا شده که تاکنون مطلوب بوده است.

شهریار برای مصرف و توزیع کنندگان مواد مخدر ناامن می شود

وی افزود: این طرح تا پایان سال جاری نیز به صورت جدی طی هماهنگی با نیروی انتظامی در سایر نقاط شهرستان شهریار اجرا خواهد شد در واقع این شهرستان برای افراد فروشنده و توزیع کننده و مصرف کننده موادمخدر ناامن می شود.

این مسئول اظهار داشت: طبق بررسی مشخص شده است که با اجرای طرح مذکور، میزان پرونده های ورودی به دادسرا و دادگاه شهرستان در بحث موادمخدر طی هشت ماه اول سال 60 درصد کاهش داشته است.

جوهری گفت: این مهم نشان دهنده افزایش میزان رضایت شهروندان از اجرای طرح و کاهش توزیع و فروش مواد مخدر در شهرستان است.

وی از کشف بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر در شهریار طی چند هفته گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای اجرای طرح های مذکور، تاکنون دو هزار و 300 نفر از افراد کارتن خواب از نقاط مختلف شهرستان جمع آوری شدند و به کمپ های مربوطه انتقال یافتند.

ایجاد اشتغال برای کارتن خوابان شهریار پس از ساماندهی

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: این افراد پس از ترک اعتیاد، به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی معرفی و مشغول به کار می شوند.

این مسئول افزود: با این اقدام این افراد دارای اعتماد به نفس و نقش مفید در جامعه می شوند که این مهم نقش به سزایی در کاهش بزه های اجتماعی دارد.

دعوت از صاحبان صنایع و ارائه تسهیلات به آنها در صورت ایجاد اشتغال برای کارتن خوابها

جوهری اظهار داشت: در این میان آن دسته از صاحبان صنایعی که برای افراد کارتن خواب اشتغال ایجاد می کنند، تشویق می شوند و فرمانداری تسهیلات ویژه ای را به آنها ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه فرمانداری 20 روز فرصت دارد تا صاحبان صنایع را در این زمینه معرفی کند، اعلام کرد: صاحبان صنایع در بخش های بیمه و ... از سوی فرمانداری تشویق می شوند.