422 صندوق رای برای انتخابات در کاشمر پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی در جمع اعضاء و مسئولان کمیته های ستاد انتخابات این شهرستان با بیان اینکه کاشمر مرکز حوزه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، افزود: تعداد 211 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و87 شعبه نیز در مرکز حوزه انتخابیه آراء مردم را جمع آوری می کنند.

وی با بیان اینکه قانون گرایی، تلاش برای حضور حداکثری مردم و امانت داری سه وظیفه اصلی مجریان انتخابات است اظهارکرد: دست اندرکاران ستاد انتخابات باید با اعلام بی طرفی از کاندیداها و انجام درست وظایف خود امانت دار خوبی برای آرای مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باشند.

وی تصریح کرد: باید با اقدامات مناسب زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای را فراهم کنیم.

سرپرست فرمانداری کاشمر گفت: با توجه به اتفاقات و رخدادهای بعد از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، انتخابات امسال از حساسیت بالایی برخوردار است به طوری که از مدتها قبل دشمنان قسم خورده نظام درصدد هستند تا از هر طریقی مردم را مایوس کنند.