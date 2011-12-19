فعالیت دفاتر فروش بلیت اطراف پایانه های مشهد ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حریربافان اظهارداشت :برای جلوگیری از تردد بین شهری، این ممنوعیت به تمامی مناطق نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: این موضوع به صورت جدی پیگیری و برای اکثر متخلفین نیز تا کنون تشکیل پرونده صورت گرفته است.

حریربافان با اشاره به اینکه شهرداری هزینه های سنگینی را بابت ساخت انبارهای بار و توشه و همچنین ساخت دفاتر فروش بلیط در پایانه انجام داده تصریح کرد: انبارهای حمل بار و توشه و دفاتر بلیط در پایانه ها صورت داده شده و اخیراً سوله مرکزی انبارتوشه در پایانه های مسافربری به بهره برداری رسیده است.

دبیرکمیسیون بند20 عنوان کرد: دفاتر حمل بار وارد محدوده پایانه نشده و در اطراف پایانه ها شروع به تأسیس دفتر انبار وفروش بلیط کرده اند، از این رو مشکلاتی همچون افزایش فروش، تردد مسافر بین شهری، نارضایتی اهالی وعدم نظارت حمل بار به وجود می آید.

دبیرکمیسیون بند20 با اشاره به تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیلهای برون شهری عنوان کرد: تشکیلات و سازمانهای اداری مستقر در پایانه های مسافربری حق مداخله در امور یکدیگر را ندارند و مدیریت داخلی پایانه ها با شهرداری است.

وی همچنین با اشاره به قرارداد شرکت پست برای حمل بار تصریح کرد: شرکت پست متولی حمل بار بوده و مسافر می داند صد درصد بار مورد نظر بیمه است و با اطمینان به مقصد می رسد.

حریربافان بیان کرد: با اشاره به مشکلات شهروند برای وجود این انبارها در نزدیکی منازل مسکونی تاکنون برای رسیدگی به شکایات مردمی 98 مورد از انبارها در منطقه 5 شناسایی شده، درمنطقه 7 نیز 19 مورد شناسایی، 11 مورد تخلیه ، 2 مورد پلمپ و4 مورد جهت بلیط حمل مسافر اقدام به پلمپ شده است.

وی گفت: شهرداری برای جلوگیری از افزایش تردد و رفاه حال شهروندان به صورت جدی اقدام به شناسایی و جلوگیری از این امر کرده است.