شوراي معاونين باشگاه استقلال با انتقال مشروط سامره به آدميرا واكر موافقت كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" در جلسه شوراي معاونين باشگاه استقلال كه با حضور امير قلعه نويي برگزار شد تصميم بر اين شد تا معاون ورزشي باشگاه استقلال در صورت جذب يك مهاجم كارآمد و نيز پيشنهاد مالي خوب از سوي باشگاه آدميرا واكرزمينه انتقال سامره را به اين باشگاه اتريشي فراهم آورد.

همچنين در اين جلسه در خصوص برپايي اردوي يك هفته اي در امارات تصميم گيري وبا وجود موافقت اعضاء به دليل برگزاري فستيوال دبي و نيز عدم ارسال دعوتنامه از سوي باشگاه الوصل لغوو قرار شد معاون پشتيباني باشگاه در زمينه حضور در اردوي قشم اقدامات لازم را صورت دهد. قرار است در اين اردوي يك هفته اي كه از 15بهمن تا 21 بهمن برپا مي شود اين تيم در تورنمنتي كه برگزار خواهد شد با تيم فجرشهيد سپاسي و چند تيم ديگربازي دوستانه داشته باشد. بررسي در خصوص بازي اين هفته استقلال مقابل فجر شهيد سپاسي شيراز نيز از ديگر تصميمات جلسه امروز اين شورا بود. در پايان نيز با مرخصي يك هفته اي توپالوويچ و گمالوويچ دروازبان و مربي اين تيم نيز موافقت شد و آنها شنبه آينده راهي كشورشان خواهند شد.