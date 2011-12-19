به گزارش خبرنگار مهر، نشست قدردانی از خالقان مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" با هدف بررسی روند سریال‌سازی با عنوان "تلویزیون با طعم نوستالژی" با حضور حمید نعمت‌الله کارگردان، هادی مقدم‌دوست نویسنده، محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده، حجت‌الاسلام علی جعفری رئیس گروه مطالعات رسانه مرکز پژوهش‌های مجلس، وحید یامین‌پور کارشناس و مهدی فاطمه صدر محقق به همت بسیج دانشجویی روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم جعفری به نقد جشنواره‌ها، مراسم تقدیر از آثار و نشست‌هایی دانشجویی پرداخت و اظهار کرد: کار دانشگاه برگزاری جشن و جشنواره نیست. دانشگاه باید روحیه انتقادی خود را به ویژه در حوزه سینما و تلویزیون حفظ کند نه اینکه برای سازندگان آثار فرش قرمز پهن کند.

وی افزود: اما متاسفانه حتی در دانشکده صدا و سیما نیز شاهد این بودیم که صرف دعوت از عوامل یک اثر هنری می‌خواستند بازیگران آن را از نزدیک ببینند! چنین چیزی در شان دانشگاه نیست. من مشابه این انتقاد را نیز به برنامه هفت دارم؛ اشتباه است که منتقد را در کنار تولید کننده اثر بنشانیم. تولید کننده به شیوه خود حرف‌هایشان را زده و این بار باید نوبت منتقد باشد که نقد خود را ارائه دهد.

یامین‌پور: "وضعیت سفید" اتفاقی بزرگ بود

یامین‌پور نیز تقدیر از سریال "وضعیت سفید" را امری ضروری دانست و گفت: در دورانی که چشمانمان به صفحه تلویزیون خشک شد تا اثری تماشایی ببینیم، دیدن این سریال انسان را شگفت زده می‌کند. من از دوستان تشکر ویژه دارم و از زمانی که محمدرضا شفیعی از ساخت اثری درباره دهه شصت خبر داد، مشتاق تماشای آن بودم.

وی با اشاره به سریال "فاصله‌ها" به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده یادآور شد: بعد از این سریال چشمگیر و مجموعه "جراحت" ساخته محمد مهدی عسگرپور این بار منتظر یک اتفاق تازه بودیم و اتفاقی بزرگ و تازه به وقوع پیوست.

این فعال رسانه‌ای تصریح کرد: مسلما کسانی که از دور دستی بر آتش هنر و رسانه دارند می‌دانند ساخت چنین مجموعه‌ای نیازمند چه حس و انگیزه‌هایی است و در دوره‌ای که از سریال‌های آبکی با سکه‌های تمام بهار تقدیر می‌شود کمتر کسی حوصله صرف این مقدار وقت و انرژی و ساخت اثری را دارد که حتی در برخی از سکانس‌های آن دردسرهای ساخت یک فیلم سینمایی دیده می‌شود.

یامین پور ادامه داد: متاسفانه درام در تلویزیون ما تعریف وارونه‌ای پیدا کرده و قصه‌های غم انگیزی که احساسات مخاطب را جریحه‌دار می‌کند درام به حساب می‌آیند. در حالی که "وضعیت سفید" نشان داد روابط خانوادگی و میان فردی را هرچند واقع‌بینانه با یک کارگردانی دقیق می‌توان به شکلی فرح بخش و آرامش دهنده ارائه کرد. این درحالی است که بسیاری سریال‌ها چون "ستایش" روی اعصاب مخاطب خنج می‌کشد!

فاطمی‌صدر نیز از خطرات ارائه مصداق برای واقعیت‌ها در آثار نمایشی نام برد و اظهار کرد: همین خطرات است که باعث می‌شود زمانی که اثری درباره شهید تندگویان یا هر شخصیت دیگری ساخته می‌شود، فکر کنیم شخصیت طبق تصور ما نیست یا با واقعیت تطابق ندارد. برای همین ممکن است در بحث روایت دچار توهم فرار از واقعیت شویم.

سعی می‌کنیم متعهد باشیم

در ادامه با دعوت از عوامل سریال به روی سن، نعمت‌الله حاضران این نشست را جدی‌ترین جمعی دانست که در سابقه فیلمسازی‌ خود دیده و اظهار کرد: از صحبت‌های آقای جعفری استفاده کردم و صحبت‌ها و نقدهای آقای یامین پور را نیز پیش از این خوانده بودم. حرف‌های آقای فاطمی‌صدر نیز تامل برانگیز بود.

وی درباره نظر مجری نشست مبنی بر فراتر رفتن "وضعیت سفید" از شریک کردن دیگران با تجربیات کارگردان در این سریال و بیان مفاهیمی ارزشمند در آن گفت:‌ اگر از شریک کردن دیگران با تجربیات خود جلوتر رفته باشم خوشحالم. درباره بخش دوم این پرسش هم باید بگویم گفتن برخی کلمات سخت شده و تکرار و استعمال زیاد آنها را در معذورات قرار داده است. اما معلوم است که برای ساخت "وضعیت سفید" تعهد نیز وجود داشته است.

این کارگردان افزود: اما اینکه من تماشاگری را در تجربه‌ای شریک کنم ادعای کمی نیست. اما ما مدام سعی می‌کنیم متعهد باشیم. آن هم وقتی عمر را پای کاری می‌گذاریم که با هر روشی هم که آن را محاسبه کنیم در عالم مادی سرمان کلاه رفته و دستمزد من به اندازه دستیارم هم نبوده است. بنابراین معلوم است که تعهد در این زمینه ایفای نقش می‌کند.

نعمت‌الله ادامه داد: به وجود آوردن محصولی خوب برای مردم که باعث لذت آنها شود، با ارزش است. بحث ما لذت بردن از هنر است نه مسابقه بوکس و سیرک و فوتبال. در حالی که من تابلوی خوشنویسی که در خانه‌ام دارم را هزاران بار نگاه می‌کنم اما یک مسابقه فوتبال را مگر بیش از یک بار می‌توان دید. بنابراین در ذات هنر تعهد است و حال معنوی ما را بهبود می‌بخشد.

خست در استفاده از واژه‌های رسالت و تعهد

وی تصریح کرد: با این حال فکر می‌کنم باید کمتر از واژه‌های تعهد و رسالت استفاده کنیم و در استفاده از چنین واژه‌هایی خست به خرج دهیم. چرا که استفاده بیش از حد این کلمات خطرناک است. در حالی که من به اندازه اغلب حاضران این نشست حزب‌اللهی نیستم اما امیدوارم فیلم درباره شهدا و جنگ ساخته نشود و لطف کنند حمایت هم نکنند. چرا که تنها با طی شدن روال طبیعی امور است که آدم با احساس طبیعی و بکر خود کار تاثیرگذاری می‌سازد.

نعمت‌الله فضای موجود در این دانشکده را با ارزش خواند و یادآور شد: به خاطر این فضا به شما تبریک می‌گویم. ما جاهای دیگری هم رفتیم و نشاط و هیجان خاص خودشان که مخالفش هم نیستم را داشتند اما این فضای علمی سطح بالا و تاثیرگذار و تامل برانگیزی بود و حتی در بخشی از برنامه هادی قلم و کاغذش را درآورد که نت بردارد که بتوانیم پاسخگو باشیم! امیدوارم یک بار دیگر فرصت باشد تا با هم یک جنگ حسابی داشته باشیم!

تقدیر بر نقد و بررسی غلبه نکرد

مقدم دوست نیز در بخشی از این نشست با تایید دیدگاه نعمت‌الله مبنی بر جدی بودن فضای جلسه اظهار کرد: اینجا فضای خالص و حاشیه‌گریز و متن‌پردازی بود که امیدوارم به نتیجه بخش بودن آن بینجامد. قبل از حضور در این نشست احساس می‌کردم قرار است تقدیری صورت بگیرد و بعد نقد و بررسی داشته باشیم اما حالا می‌بینم تقدیر است که بر جلسه اضافه شده و تقدیر برجسته‌تر از اصل نقد نشده است.

همچنین شفیعی در سخنانی گفت: خوشحالم که اکنون در تلویزیون سریال‌هایی ساخته می‌شود که می‌توان درباره آنها فکر کرد و حرف زد و نقد و بررسی‌شان کرد. درباره نقدی که یامین‌پور درباره پرداخت اندک به فضای جنگ در اینترنت ارائه داده بود نیز باید بگویم "وضعیت سفید" دهه 60 تهران را نشان می‌داد و اگر قرار بود دهه 60 اهواز، دزفول یا خرمشهر را نشان دهد چنین نقدی قابل قبول بود.