شهرداری به دنبال جذب چند بازیکن تراکتورسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ یشیچ در نشست خبری پس از دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و داماش گیلان که درورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید، گفت: همانطور که همه دیدند بازیکنان ما بویژه در نیمه اول موقعیت های گلزنی زیادی را از دست دادند ضمن اینکه بدشانس بودیم که توپ را دو بار به تیر دروازه حریف زدیم.

وی با اعلام اینکه چون نتوانستیم در ابن بازی پیروز شویم به هیچ وجه از این نتیجه راضی نیستم، افزود: تیم ما امروزمانند اکثر بازیها مزد بازی خوب خود را نگرفت و به نظر من جایگاه شهرداری درجدول با توجه به بازیهای خوبی که انجام داده متناسب با این تیم نیست.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز ضمن گلایه از وضعیت نامناسب زمین چمن ورزشگاه یادگار امام اظهار داشت: متاسفانه به دلیل نامناسب بودن شرایط زمین چمن در ورزشگاه یادگار امام نتوانستیم برنامه های خود را در این زمین پیاده کنیم به همین دلیل نمی توانم گلایه ای از بازیکنان خود داشته باشم فقط این را می دانم که آنها نیز به اندازه من مشتاق کسب سه امتیاز این بازی بودند.

وی در خصوص تیم داماش تصریح کرد: بازیکنان داماش دراین دیدارمحکم و فیزیکی بازی کردند به همین دلیل هرچه به زمان پایان بازی نزدیک تر می شدیم کار ما برای زدن گل سخت تر می شد چون آنها بسته بازی می کردند و فقط یک مهاجم داشتند.

یشیچ با اعلام اینکه درنیم فصل نیاز به جذب 4 بازیکن داریم تاکید کرد: درنقل و انتقال بازیکنان نباید اسم را با اسم عوض کنیم بلکه باید بازیکنانی را به خدمت بگیریم که بتوانند ضعف های تیم ما را پوشش دهند.

وی با اعلام اینکه در این خصوص ما چند بازیکن تیم تراکتورسازی را مدنظر داریم که اگر در لیست مازاد این تیم قرار بگیرند آنها را جذب خواهیم کرد گفت: ما 5 روز به بازیکنان خود استراحت می دهیم و پس از ان نیز اردویی را در کشور ترکیه برگزار خواهیم کرد.