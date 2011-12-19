دومین کنگره سرداران و 3500 شهید منطقه 16 تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه برگزاری این کنگره ظهر دوشنبه با حضور شهردار منطقه 16 تهران و دیگر مسئولان این منطقه برگزار شد.

شهردار منطقه 16 در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس گفت: این کنگره به منظور گرامیداشت دلاورمردیهای شهدا و سرداران شهید از ساعت 14 الی 17 در تالار مجتمع فرهنگی دکتر شریعتی واقع در یاخچی آباد برگزار خواهد شد.

فضل‌الله اندرزی افزود: برگزاری این بزرگداشتها و کنگره‌ها ارج نهادن به کسانی است که بزرگترین سرمایه خود را به انقلاب اسلامی تقدیم کردند و همچنین بیانگر وفاق، همدلی و انسجام مسئولان منطقه است.

وی بیان داشت: منطقه 16 به عنوان یکی از مناطقی است که بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و به همین منظور نیز انتظارات بیشتری از مسئولان و خدمت گزاران این منطقه می رود تا با نهایت سعی و تلاش خود به بهترین شکل ممکن وظایف خود را در قبال این مردم شریف ارائه کنند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز در این جلسه با تشکر از شهرداری منطقه 16 برای برگزاری کنگره شهدای این منطقه یادآور شد: توجه به شهدا باعث می ‌شود که شهروندان و به ویژه خانواده معظم شهدا بر این باور باشند که همواره در یاد و خاطره ها هستند و هرگز مورد غفلت و فراموشی قرار نمی گیرند.