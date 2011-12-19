احضار 4 نماینده مجلس در مورد پرونده فساد مالی به عنوان متهم یا مطلع

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری که بعد از ظهر روز دوشنبه برگزار شد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند و چه تعداد از نمایندگان به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده اند، گفت: تاکنون 4 نماینده مجلس به عنوان مطلع یا متهم برای تحقیق فرا خوانده شدند اما هیچ کدام بازداشت نشده اند.

وی ادامه داد: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم.

اژه ای ادامه داد: در این پرونده گفته شد برخی از موارد واگذاری کارخانجات به صورت صوری بوده که پس از اینکه سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرد این اتهام وارد دانسته شد و 4، 5 نفر در این رابطه دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر وجود جرم ربا در این پرونده گفت: آنچه در این پرونده مشخص است این است که این افراد به صورت خارج از ضوابط و مقررات ال سی داخلی باز کردند و تنزیل کردند و در این تنزیل سنگین یکی از شعبه های بانک ملی نیز نقش داشته است.

وی ادامه داد: این تنزیل در قالب خرید دین بوده است اما این موضوع همچنان در حال بررسی است و رسیدگی در این رابطه ادامه دارد.

اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر حضور نمایندگان قوه قضائیه در شعب انتخاباتی برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: من این موضوع را مطرح نکرده ام و قوه قضائیه چنین وظیفه ای ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش آیا تاکنون پرونده ای در خصوص آلودگی هوا و سلامت شهروندان تشکیل شده است گفت: یا هیچ پرونده ای در این رابطه تشکیل نشده است یا من خبری از این پرونده ها ندارم. من تا به حال با این عنوان شکایت نه چیزی شنیده ام و نه چیزی دیده ام.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا آرای قطعی موقوفات اجرایی نمی شود، گفت: پرونده های موقوفات گاهی به نفع دادخواست دهنده است و گاهی بر علیه آن این موضوع بستگی به رای دادگاه دارد.

اژه ای ادامه داد: گاهی موانعی برای اجرای احکام به وجود می آید که با تمهیدات شورای تامین حتما اجرایی می شود و تاخیر در اجرایی شدن آن نشان از عدم توانایی اجرای حکم نیست و بن بستی در این رابطه وجود ندارد. در سایر پرونده ها نیز که حکم قطعی وجود دارد ممکن است اجرای حکم با موانعی روبرو شود اما مطمئنا این احکام اجرایی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چندی پیش اعلام کردید کمیته ای جهت رسیدگی به اقدامات آمریکا علیه ایران تشکیل می شود، چرا گزارشی از فعالیت های این کمیته ارائه نمی شود، گفت: در خصوص اقدامات اخیر آمریکا پرونده ای تنظیم و از طریق دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال شد. جنایت های آمریکا در خصوص ایران یکی دو تا نیست که ظرف یک هفته تمام شود. ما این اقدامات را یکی پس از دیگری توسط مراجع بین المللی و داخلی پیگیری می کنیم اما پرونده دو نماینده آمریکا که خواستار ترور یک مقام رسمی کشورمان بوده تهیه شده و شکایت نیز انجام شده است و برخی شکایات نیز در آینده اعلام می شود.

در ادامه یکی از خبرنگاران با بیان اینکه پرونده فساد مالی آنقدر گسترده است که گفته می شود برخی از تیم های فوتبال نیز درگیر این موضوع هستند آیا مقام ورزشی در این رابطه دستگیر شده است، سخنگوی قوه قضائیه در این رابطه گفت: پرونده آریا بسیار گسترده است و کارهای متنوعی نیز انجام داده اند اما تاکنون کسی از حوزه ورزش دستگیر و یا به عنوان متهم احضار نشده است.

اژه ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر پیشگیری قوه قضائیه در خصوص حضور جریان انحرافی در انتخابات مجلس گفت: اصل توصیه شما که پیشگیری بهتر از درمان است درست است اما اگر منظور شما دستگیری کسی است که هنوز اقدام مجرمانه ای انجام نداده است قابل پیگیری نیست. اگر کسی در انتخابات از امکانات دولتی استفاده کند جرم محسوب می شود و حتما دستگاه قضا با آن برخورد می کند. همچنین اگر مطبوعات جرمی در این رابطه انجام دهند و به ما گزارش شود ما اقدامات لازم را به عمل می آوریم مردم در این رابطه بسیار به ما کمک می کنند و از آنها می خواهیم از وقوع جرمی مطلع شدند با ما در میان بگذارند اما نمی توانیم کسی را که احتمال دارد در آینده مرتکب جرم شود مجازات کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که شنیده می شود نمایندگان مجلس از مطهری به دلیل برخی از اظهاراتش در مجلس شکایت کرده اند، گفت: من نیز این موضوع را در رسانه ها شنیده و خوانده ام اما شکایتی در این رابطه به دادسرا واصل نشده است.

اژه ای ادامه داد: اگر یک نماینده مجلس در حیطه وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کند پیگرد قانونی وجود ندارد اما اگر خارج از حیطه کاری خود کار مجرمانه ای انجام دهد در صورت وجود شاکی و یا گزارش تخلف به این موضوع رسیدگی می شود.