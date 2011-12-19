وضعیت واحدهای تولیدی مرتبط با اختلاس در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان با اشاره به واحدهای تولیدی و طرح های مرتبط به اختلاس سه هزار میلیاردی در استان لرستان اظهار داشت: برخی واحدهای تولیدی و طرح های استان به گروه آریا وابسته بوده که برخی از آنها فعال و برخی راکد هستند.

بیرانوند با بیان اینکه برخی از این واحدها فعال هستند و ایجاد اشتغال کرده اند یادآور شد: نباید به خاطر وابستگی این واحدها به گروه آریا یک جو منفی بر آنها حاکم شود و تعطیلی این واحدها را در پی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هفت واحد و طرح گسترده وابسته به گروه آریا در لرستان وجود دارد افزود: این واحدها در سه نقطه استان پراکنده هستند و اگر مشکلات آنها رفع و تعیین تکلیف شوند می توانند اشتغال زیادی را ایجاد کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به اینکه برخی از این واحدها تا 14هزار نفر اشتغال ایجاد می کند تصریح کرد: موانع قانونی و حقوقی این واحدها باید برطرف شود.

بیرانوند با بیان اینکه ما باید به دنبال بهره گیری از این سرمایه ملی باشیم، افزود: برخی از این واحدها تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و آماده بهره برداری هستند.

وی ادامه داد: هم اکنون در هریک از این واحدها یک نماینده دادستان حضور دارد.

بیرانوند با تاکید براینکه مطالبات به حق برخی از این واحدها را پیگیری می کنیم یادآور شد: واحدهای نیمه کاره نیز باید به سرانجام برسند.