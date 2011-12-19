همایش مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مظاهری گفت: در این همایش ضمن بازخوانی تمام فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه ریزی های راهبردی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی با اشاره به برنامه "مهر تا مهر" معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد، اضافه کرد: برنامه "مهر تا مهر" در واقع تقویم فعالیتهای فرهنگی دانشگاه به شمار می رود و برنامه های هدفمند فرهنگی را در بر دارد.

به گفته معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، در همایش معاونین فرهنگی سعی می شود فعالیتهای در دست اقدام مورد بررسی قرار گیرد تا همکاران برنامه های پیش بینی شده را به صورت دقیق و کامل اجرایی کنند.

مظاهری با اشاره به ویژگیهای این همایش اظهار داشت: این همایش در مشهد مقدس برگزار می شود و از جمله ویژگیهای آن می توان به محور بودن توسعه و ترویج فرهنگ قرآن، عترت و اقامه نماز اشاره کرد.