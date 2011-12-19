تیم ملی ایران نایب قهرمان دوچرخه سواری آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده 200 متر آقایان و در رده سنی جوانان ابوالفضل زارع زاده دوچرخه سوار مهریزی مدال برنز را از آن خود کرد.

در این ماده دوچرخه سواران مالزی و هنگ کنگ به ترتیب مقام های اول و دوم را به دست آوردند.

در ماده چهار کیلومتر تعقیبی تیمی، تیم ملی کشورمان با ترکیب حمید بیک خورمیزی از مهریز، بهنام آرین، حامد جنت و علی ریاحی توانست مدال نقره این ماده را از آن خود کند.

در ماده کایرین جوانان هم ابوالفضل زارع زاده عضو تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان مقام چهارم را از آن خود کرد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در این دوره از رقابتهای کاپ آسیایی موفق به کسب 13 مدال رنگارنگ (پنج مدال طلا، پنج نقره و سه برنز) شد و به این ترتیب پس از تیم دوچرخه سواری هنگ کنگ مقام نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

در این دوره از مسابقات کشورهای (ژاپن، هنگ کنگ، تایلند، قزاقستان، چین تایپه، ایران، سنگاپور، ازبکستان، اندونزی، فیلیپین و مالزی) حضور داشتند.