برگزاری 18 نمایشگاه بزرگ کتاب طی 8 ماه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ششمین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان از برپایی 12 نمایشگاه بزرگ کتاب در استان ها تا پایان سالجاری خبر داد.

وی اظهار داشت: سعی شده تا پایان سالجاری نیز 12 نمایشگاه کتاب دیگر در استان ها برگزار شود تا تمامی استان های کشور بتوانند از این فرصت بهره کافی را ببرند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برخی از استان های میزبان نمایشگاه نیز توانمندی و ظرفیت برگزاری این نمایشگاه را به صورت ملی دارند که کار بررسی عملکرد استان ها آغاز شده است.

دری تصریح کرد: گلستان با تمام تنگناهایی که دارد می تواند به عنوان یکی از استان هایی باشد که این نمایشگاه را در سطح ملی برگزار می کند.

وی عنوان کرد: ششمین دوره این نمایشگاه در سالجاری نسبت به دوره گذشته تفاوت های زیادی دارد و گام هایی زیادی به جلو برداشته شده است.

دری تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه های کتاب می تواند مهم ترین و بزرگترین رویدادهای فرهنگی در سطح استان ها باشد که باید بیشترین استفاده را از آن کرد.

وی اضافه کرد: برای برگزاری نمایشگاه های متعدد باید نگاه ویژه ای به فضای محتوایی آن داشت.

وی هم چنین گفت: گلستان از استان هایی است که توانایی الگو شدن را برای سایر استان ها در برگزاری برنامه ها فرهنگی و نمایشگاه ها دارد.