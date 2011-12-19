بازداشت فردی که به رئیس جمهوری کفش پرتاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری که عصر دوشنبه برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فردی که به سمت رئیس جمهور کفش پرتاب کرده بود دستگیر شده و آیا دولت در این باره شکایت داشته است، گفت: فردی در این باره بازداشت شده و لازم نیست که دولت در این باره شکایت کند چرا که اگر توهینی به مقامات رسمی در حین انجام وظیفه شود نیاز به شکایت ندارد و ما در این باره اقدام می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره صحت بازداشت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و فرزند وی به دلیل اتهامی که در خصوص مشارکت آنها درباره پرونده فساد مالی اخیر بوده نیز گفت: این دو نفر بازداشت نشده اند ولی برای انجام تحقیقات احضار شده اند.

اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران نیز اظهار داشت: این پرونده چند ماه پیش به دادگاه رفته بود اما به آن نقص وارد شد و به دادسرا اعاده شده که دادسرا رفع نقص کرده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه فرستاده است و هم اکنون در نوبت رسیدگی در دادگاه است.