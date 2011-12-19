به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "جاودانگی" به کارگردانی اکبر منصورفلاح به مناسبت ایام سوگواری امام حسین(ع) از شبکه سه پخش شد. این مجموعه با محور قرار دادن زندگی شهید تندگویان در 20 قسمت تهیه شده بود، که البته به دلیل برخی اتفاقات عجیب سرانجام 20 آذر ماه با پخش قسمت سیزدهم به پایان رسید.

این مجموعه از نخستین روزها با حذفیات بسیاری رو به رو بود و کارگردان این پروژه در گفتگو با مطبوعات تاکید می‌کرد که حذفیات این مجموعه در بخش‌های مختلف قصه، لطمه‌هایی به داستان آن وارد کرده‌است. تا اینکه بعد از پخش قسمت سیزدهم به‌عنوان آخرین قسمت منجر به واکنش‌هایی از سوی خانواده شهید تندگویان شد.

این مجموعه تلویزیونی نیمه اول سال 88 آماده پخش شده و بارها وعده پخش آن از سوی عوامل سازنده داده شده بود، اما بنا به دلایلی اعلام نشده، پخش آن به تعویق افتاد. تا اینکه شبکه سه اعلام کرد که این مجموعه ماه محرم روی آنتن می‌رود.

با وجود آنکه خبر پخش مجموعه "جاودانگی" از این شبکه داده شده بود، اما همچنان ماجراهای زیادی وجود داشت. نکته اصلی این بود که این مجموعه بدون نظارت سازمان صداوسیما و توسط بخش خصوصی تهیه شده بود و همین امر هم باعث شد این شبکه به عوامل سازنده تاکید کند که باید تمام قسمت‌های این مجموعه بازبینی شود و بعد از تایید روی آنتن برود‌. بعد از بازبینی مجموعه روی آنتن رفت، اما مشروط به اعمال برخی اصلاحات.

این اصلاحات اما در پروسه پخش، از مرز "برخی موارد" گذشت و "برخی قسمت‌ها"ی این مجموعه را از جدول پخش خارج کرد؛ بعد از حذف قسمت‌های پایانی این مجموعه پسر شهید تندگویان با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما از این اقدام ابراز ناراضی کرد، اما سکوت در برابر آن نامه سبب شد باردیگر خانواده شهید تندگویان نامه‌ای دیگر به رئیس سازمان صدا و سیما نوشته و اعتراض خود را با شدت بیشتری رسانه‌ای کنند.

شرح پایان بندی این مجموعه به روایت خانواده شهید تندگویان قابل تأمل است: "شامگاه 90.9.20 مدیران شبکه سوم در اقدامی غافلگیرانه و کمتر از پنج ساعت پس از خاتمه جلسه با خانواده بزرگوار شهید و کارگردان در حالی که طبق توافق و قرارداد مکتوب بنا بود سریال 45 قسمتی تولید شده "جاودانگی" پس از حذف مهمترین بخش‌های زندگی سیاسی شهید در 20 قسمت پخش شود، اما به یکباره و در تصمیمی چند ساعته پس از 13 قسمت از ادامه نمایش سریال جلوگیری شد و در کمتر از چند ساعت با استفاده از سی دی هایی که برای بازبینی به پخش تحویل شده بود، پایانی تصنعی به وجود آمد و به عنوان قسمت آخر روی آنتن فرستاده شد؛ شاید رکوردی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود! "

در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس سازمان صداوسیما هم به واقعیتی اشاره شده که در آسیب‌شناسی دلایل پخش چنین مجموعه بی‌کیفیتی از آنتن رسانه ملی قابل توجه خواهد بود: "جناب آقای ضرغامی! یک ریال از هزینه این سریال توسط رسانه شما پرداخت نشده و علیرغم اطلاعات غلطی که به شما داده‌اند کل هزینه تولیدش معادل تولید سه چهار تله فیلم نازلی است که هر هفته و به دفعات در شبکه‌های مختلف تولید می‌شود و بیشترین سودش به جیب مدیران شما ریخته می شود و کسی هم آنها را نمی بیند."

ضعف هایی جدی

در کنار اعتراض عوامل سازنده و خانواده شهید تندگویان به کیفیت پخش این مجموعه که در نوع خود غریب و دور از انتظار بوده‌است، نباید این واقعیت را هم نادیده گرفت که با نگاهی به این مجموعه تلویزیونی می‌توان شاهد ضعف‌های بسیار آن بود؛ مجموعه تلویزیونی "جاودانگی" به تهیه‌کنندگی قاسم جعفری تهیه شده، اما نکته جالب این است که هیچ نامی از او در تیتراژ نیامده است. این مسئله از سوی این تهیه‌کننده اتفاق جدیدی نیست، چرا که او در پروژه‌های قبلی‌ خود نیز از نام همسرش "صدیقه صحت" به عنوان تهیه‌کننده استفاده می‌کرد. در تیتراژ پایانی مجموعه "جاودانگی" هم به جمله "تهیه شده در روابط عمومی شرکت نفت" بسنده شده است.

مجموعه تلویزیونی "جاودانگی" به لحاظ فیلمنامه هم با ضعف‌های جدی روبه‌رو بود و نتوانست حتی به اندازه تله‌فیلم‌های سفارشی سازمان صداوسیما، حق مطلب را درباره یک شهید بزرگوار ادا کند. این مجموعه بیشتر مخاطب را به یاد آثار دهه 60 می‌انداخت که هنوز امکانات فیلمسازی پیشرفت نکرده بود. مضاف براینکه ریتم کند این مجموعه هم به شدت مخاطب را آزار می‌داد.

گرچه خانواده شهیدتندگویان خودشان خواسته بودند که از بازیگران چهره برای ایفای نقش خانواده استفاده نشود، اما عوامل سازنده می‌توانستند از چهره‌های تئاتری توانمند که کمتر بینندگان تلویزیون می‌شناسند، بهره ببرند تا شاهد بازی‌های خوبی باشیم، نه اینکه از بازیگرانی استفاده شود که در حرفه بازیگری به اندازه کافی توانا نیستند. بازی‌های بد و ساختار ضعیف فیلمنامه در کنار کارگردانی عجولانه و عاری از خلاقیت باعث شد تا بیننده با دیدن یک قسمت، رغبتی برای تماشای ادامه مجموعه نداشته باشد. در یک جمله می‌توان گفت این مجموعه به لحاظ هنری نتوانست ادای دین به این شهید بزرگوار داشته باشد و عملا تصویری فانی و ناماندگار به بهانه خلق "جاودانگی" از تندگویان ارائه کرد.

بدیهی است که ساخت مجموعه‌هایی درباره شخصیت‌های تأثیرگذار معاصر نیاز به دقت و وسواسی مضاعف دارد، چرا که معمولاً آثار نمایشی درباره یک شخصیت مؤثر، یک بار تهیه می‌شود و بعد از آن دیگر کارگردانی سراغ موضوع نمی‌رود. بنابراین باید آثاری تهیه شود که جاودانه باشد.