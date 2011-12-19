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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

34 پژوهشگر برتر لرستان تجلیل شدند

34 پژوهشگر برتر لرستان تجلیل شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور استاندار لرستان 34 پژوهشگر برتر استان به مناسبت هفته پژوهش در خرم آباد تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار لرستان ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از 34 پژوهشگر برتر استان بر ضرورت فراهم شدن زمینه برای انجام فعالیتهای پژوهشی تاکید کرد و اظهار داشت: پژوهش و پژوهشگر مغز متفکر جامعه است و کسی حق ندارد به واسطه کسری بودجه در کشور از بودجه‌های پژوهشی بزند.

حبیب الله دهمرده با اشاره به وجود ظرفیتهای بالای کشور و استان لرستان در حوزه پژوهشی، افزود: با راه اندازی پارک علم و فناوری و دفتر بنیاد نخبگان استان مسیر خوبی برای پژوهش در استان ترسیم شده است.

وی بر ضرورت افزایش پهنای باند در استان تاکید کرد و بیان داشت: پهنای باند استان افزایش خوبی داشته اما باید بیش از این افزایش یابد.

استاندار لرستان گفت: توسعه‌ای پایدار است که مبتنی بر دانایی محوری باشد از این رو باید سرمایه گذاری خوبی در حوزه پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد صورت گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان نیز در این مراسم بر ضرورت راه اندازی یک شبکه مجازی علمی در لرستان تاکید کرد و بیان داشت: راه اندازی این شبکه برای هماهنگی تحقیقات در راستای تکمیل فرآیندهای پژوهشی ضروری است.

حسن علیزاده گفت: باید با راه اندازی این شبکه، تحقیقات انجام شده و نیازمندیهای پژوهشی دستگاههای مختلف استان در آن قرار داده شود تا هماهنگیهای لازم بین پژوهشگران و دستگاههای اجرایی نیازمند به تحقیقات و پژوهش، به وجود آید.

در این مراسم 15 نفر از پژوهشگران دانشگاهی، هشت نفر از پژوهشگران دستگاههای اجرایی، هشت نفر از دانش آموزان پژوهشگر و سه نفر از دانشجویان پژوهشگر برتر استانی تجلیل شدند.

کد مطلب 1487968

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