تعداد مقالات علمی منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور 242 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایرانبخش در حاشیه سومین جشنواره دستاوردهای پژوهش و فناوری منطقه 10 گفت: همچنین همایشها و کنگره های بین المللی نیز نسبت به مد مشابه سال قبل با رشد 15 درصدی مواجه بوده است.

وی اظهار داشت: تولیدات علمی باید محصول محور و در مرز دانش باشند که رشد 1800 درصدی مجلات ISC و رشد 292 درصدی مجلات ISI از جمله دستاوردهاست.



وی ضمن تشریح اهمیت و ضرورت پژوهش، از آن بعنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشور برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یاد کرد.

وی افزود: توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشوری به نحو قابل توجهی در گرو گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی آن کشور است.

ایرانبخش با اشاره به این مطلب که پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامونی ماست، آن را راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افقهای تازه برای آیندگان کشور توصیف کرد.

وی گفت: بدون شک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با انتقال و تولید علم و فناوری، نقشی بس شگرف در پیمودن این راه خواهند داشت.

دکتر ایرانبخش از دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان دانشگاهی پیشتاز در تولید علم و اندیشه یاد کرد که با توسعه کمی و کیفی و بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی با تلاشی هدفمند و برنامه ریزی شده در راستای تحقق سند چشم انداز افق 1404 گام برداشته است.

گفتنی است ‌‌برنامه ریزی و کوشش در خصوص اجرایی نمودن سند راهبردی پژوهش ، راه اندازی مراکز تحقیقات انرژی واحد علی آبادکتول، ماهیان خاویاری واحد بندرگز، پسته واحد دامغان، پی گیری تاسیس شرکت های دانش بنیان و راه انداری مرکز علوم و فناوری پیشرفته CAST دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای گلستان و سمنان از جمله مهمترین اقدامات انجام شده کمیته پژوهش و فناوری در یکسال گذشته بوده است .