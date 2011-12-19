علوم پزشکی مازندران رتبه برتر ادارات مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابا محمودی ظهر دوشنبه در همایش داوطلبان سلامت گفت: شنیدن درست پیام و آموزش صحیح و رساندن درست این آموزشها به مردم از مهم ترین وظایف داوطلبان سلامت است.

بابامحمودی با اشاره به مهندسی امام راحل در راستای همیاری مردم با مسئولان و در صحنه بودن مردم ابراز داشت: تنها راه نجات از هر مشکلی همدلی و مشارکت مردمی است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: نهم دیماه سال 88 مشارکت عظیم انسانها در راستای حریت و آزادگی بود و اگر حضور پرشور مردم و مشارکت آنها در این امر نبود فتنه ای که علیه انقلاب صورت پذیرفته بود، به پیروزی می رسید.

بابا محمودی ادامه داد: انقلاب با مشارکت مردم به پیروزی رسید و پس از پیروزی در جنگ با حضور گسترده مردم در صحنه های مختلف مبارزه با استکبار، فتنه ها یکی پس از دیگری خنثی شد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بحث توسعه و خدمات و در بین 120 نهاد فعال در استان رتبه برتر را کسب کرده که این خود نشان دهنده فعالیت صادقانه مسئولان در این خصوص است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران، داوطلبان سلامت را هادیان سلامت جامعه برشمرد و افزود: امیدواریم با تداوم این ارتباط شاهد بهبود وضعیت سلامت و بهداشت استان باشیم.

