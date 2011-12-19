سارق حرفه ای در کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران کلانتری 18 کرمانشاه حین گشت زنی در یکی از محلات حاشیه ای شهر در محدوده استحفاظی کلانتری، مشاهده کردند 3 مرد جوان در حال باز کردن قطعات یک دستگاه سواری پیکان است، اما هنگامیکه ماموران جهت بررسی موضوع به محل نزدیک شدند، 3 مرد مذکور اقدام به فرار کردند.

سرانجام با اقدام سریع ماموران و پس از مدتی تعقیب و گریز یکی از 3 مرد تحت تعقیب دستگیر و به کلانتری انتقال داده شد.

در بررسی های بعمل آمده در کلانتری مشخص شد، متهم که جوانی 30 ساله است فردی سابقه دار بوده و طی سالجاری 2 بار دیگر نیز توسط ماموران کلانتری دستگیر شده است.

تحقیقات تکمیلی ماموران حاکی از آن بود، متهم پس از دومین دستگیری، با اعتراف به 30 فقره سرقت منزل و خودرو با دستور مقام قضایی روانه زندان شده است اما پس از 4 ماه تحمل کیفر با سپردن قرار وثیقه سنگین از زندان آزاد شده است.

این گزارش حاکی از آن است، متهم در تحقیقات انجام شده در کلانتری از یک فقره دیگر سرقت خودروی دیگر نیز پرده برداشت که با پیگیری ماموران و راهنمایی متهم خودرو مسروقه مذکور نیز کشف شد.

متهم با دستور مقام قضایی جهت ادامه تحقیقات تحویل پلیس آگاهی شد.

