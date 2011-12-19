پرونده های مددجویان کمیته امداد شهرستان خرمدره پالایش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسین غلامی افزود: این بازبینی و پالایش به منظور بازنگری و هدفمندکردن خدمات این نهاد و درراستای برنامه های تحول به خصوص فرایند توانمندسازی خانواده های تحت حمایت، کمیته امداد انجام شد.

وی یادآورشد: در اجرای این طرح یک هزارو 870 پرونده طی دو ماه مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه آن 210 خانوار از افراد تحت حمایت به خدمات تک خدمتی یا چند خدمتی تبدیل شده و با توانمند شدن از تحت حمایت کمیته امداد خارج شدند.

حسین غلامی همچنین از تحویل 46 واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان ایجرود خبرداد.

وی اظهارداشت: درراستای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت و ایجاد سرپناهی مناسب و مقاوم در مقابل بلایای طبیعی در 9 ماهه اول سالجاری 46 واحد مسکونی احداث و تحویل مددجویان تحت حمایت این نهاد قرار گرفت.

حسین غلامی افزود: این واحدها با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 600میلیون ریال در سطح روستاهای شهرستان ایجرود و با رعایت ضوابط ایمنی ساختمان سازی احداث و به بهره برداری رسید.

وی افزود: با احداث این واحدها بیش از 140 نفر از افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) صاحب خانه شدند