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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

حسین غلامی:

پرونده های مددجویان کمیته امداد شهرستان خرمدره پالایش شدند

پرونده های مددجویان کمیته امداد شهرستان خرمدره پالایش شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: تمامی پرونده های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خرمدره بازبینی و پالایش شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسین غلامی افزود: این بازبینی و پالایش به منظور بازنگری و هدفمندکردن خدمات این نهاد و درراستای برنامه های تحول به خصوص فرایند توانمندسازی خانواده های تحت حمایت، کمیته امداد انجام شد.
 
وی یادآورشد: در اجرای این طرح یک هزارو 870 پرونده طی دو ماه مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه آن 210 خانوار از افراد تحت حمایت به خدمات تک خدمتی یا چند خدمتی تبدیل شده و با توانمند شدن از تحت حمایت کمیته امداد خارج شدند.
 
حسین غلامی همچنین از تحویل 46 واحد مسکونی به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان ایجرود خبرداد.
 
وی اظهارداشت: درراستای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت و ایجاد سرپناهی مناسب و مقاوم در مقابل بلایای طبیعی در 9 ماهه اول سالجاری 46 واحد مسکونی احداث و تحویل مددجویان تحت حمایت این نهاد قرار گرفت.
 
حسین غلامی افزود: این واحدها با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 600میلیون ریال در سطح روستاهای شهرستان ایجرود و با رعایت ضوابط ایمنی ساختمان سازی احداث و به بهره برداری رسید.
 
وی افزود: با احداث این واحدها بیش از 140 نفر از افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) صاحب خانه شدند
کد مطلب 1487981

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