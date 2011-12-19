کشف 26 تن موادمخدر در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه به اقدامات پلیس فارس از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت 88 باند قاچاق موادمخدر متلاشی شده و در این رابطه 692 قاچاقچی دستگیر شده اند.

وی افزود: همچنین از اعضای این باندها 117 قبضه اسلحه غیرمجاز جنگی کشف شده و هفت هزار و 348 خرده فروش موادمخدر و 12 هزار و 837 معتاد به دام افتاده اند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه آمار کشفیات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، اظهار داشت: با توجه به انجام کنترلهای لازم و مسدود کردن مرزهای کشور قاچاقچیان تغییر مسیر داده و از استانهای جنوبی از جمله هرمزگان، بوشهر و فارس وارد می شوند از این رو آمار کشفیات مواد افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آمار وقوع جرائم در این استان گفت: در این مدت آمار وقوع سرقتهای مسلحانه 64 درصد، آدم ربایی 75 درصد، سرقت از طلافروشی 50درصد و زورگیری 52درصد کاهش یافته اما وقوع جرائم مربوط به نزاع دسته جمعی 17درصد و سرقت خودرو 11درصد افزایش یافته است.

سردار سجادیان ادامه داد: در این مدت آمار تلفات ناشی از تصادفات درون شهری هفت درصد و برون شهری 23 درصد کاهش یافته به گونه ای که تلفات سال گذشته یک هزار و 320 نفر بوده اما سال جاری یک هزار و 69 نفر است.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: از ابتدای سال تاکنون 51هزار و 330نفر در این استان دستگیر شده اند که از این تعداد 15درصد مربوط به سرقت، دو درصد مسائل مالی، چهار درصد قاچاقچی مواد، 18درصد مفاسد اخلاقی، 25درصد معتاد و مابقی مربوط به سایر جرائم بوده است.

وی در خصوص سن مجرمان تصریح کرد: یک درصد از مجرمان زیر 14 سال، 42درصد از 14تا 24 سال، 50درصد 25تا 40 سال و هفت درصد از 40 سال به بالا بوده اند.

انهدام دو باند قاچاق موادمخدر در فارس

سردار سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود از انهدام دو باند قاچاق موادمخدر خبر داد و گفت: این دو باند طی 48 ساعت گذشته توسط ماموران پلیس فارس شناسایی و متلاشی شده اند.

وی گفت: از اعضای این دو باند 650 کیلوگرم موادمخدر که 16 کیلو شیشه و مابقی تریاک بوده، کشف شده است.