طلاق در گلستان 10.4 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در کشور میانگین شاخص ازدواج و طلاق 6.5 درصد است در حالی که این رقم در استان 9.7 درصد است.

وی افزود: میانگین سن ازدواج در استان ارتقاء پیدا کرده است وبه سن 26سال رسیده است.

وی ادامه داد: در انتخاب نام تاکنون 10 نام محمد، علی، حسین، مهدی، رضا، حسن، محمد رضا، علیرضا، احمد و ابراهیم بوده و در خانم ها نیز اسامی فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، زینب، خدیجه، سکینه، رقیه، سمیه ومرضیه جزو 10 نامی بوده اند که بیشترین تعداد نامگذاری را داشته اند.

ابوترابی بیان داشت: در هشت ماهه نخست سال سهم گلستان از ولادت در کشور 2.80 درصد، از وفات 3.18 درصد، از ازدواج 2.78 درصد و از طلاق 1.96 درصد بوده است.

وی افزود: در سال جاری هزار و 533 نفر برای تغییر نام مراجعه کردند که نسبت با سال گذشته 22درصد رشد داشته است.

مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: از ابتدای صدور کارت ملی در گلستان یک میلیون و 382 هزار و 99 نفر کارت ملی دریافت کرده اند و در هشت ماه گذشته 44 هزار 912 شناسنامه صادر شده است.

وی تصریح کرد: صدور شناسنامه الکترونیکی از تیر ماه در استان آغاز شده است و فعلا فراخوانی برای سنین بالای 15سال در شناسنامه الکترونیک در استان نداریم.