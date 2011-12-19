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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

ابوترابی:

طلاق در گلستان 10.4 درصد رشد یافت

طلاق در گلستان 10.4 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: واقعه طلاق در استان امسال به هزار و 653 واقعه رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.4 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در کشور میانگین شاخص ازدواج و طلاق 6.5 درصد است در حالی که این رقم در استان 9.7 درصد است.

وی افزود: میانگین سن ازدواج در استان ارتقاء پیدا کرده است وبه سن 26سال رسیده است.

وی ادامه داد: در انتخاب نام تاکنون 10 نام محمد، علی، حسین، مهدی، رضا، حسن، محمد رضا، علیرضا، احمد و ابراهیم بوده و در خانم ها نیز اسامی فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، زینب، خدیجه، سکینه، رقیه، سمیه ومرضیه جزو 10 نامی بوده اند که بیشترین تعداد نامگذاری را داشته اند.

ابوترابی بیان داشت: در هشت ماهه نخست سال سهم گلستان از ولادت  در کشور 2.80 درصد، از وفات 3.18 درصد، از ازدواج 2.78 درصد و از طلاق 1.96 درصد بوده است.
 
وی افزود: در سال جاری هزار و 533 نفر برای تغییر نام مراجعه کردند که نسبت با سال گذشته 22درصد رشد داشته است.
 
مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: از ابتدای صدور کارت ملی در گلستان یک میلیون و 382 هزار و 99 نفر کارت ملی دریافت کرده اند و در هشت ماه گذشته 44 هزار 912 شناسنامه صادر شده است.
 
وی تصریح کرد: صدور شناسنامه الکترونیکی از تیر ماه در استان آغاز شده است و فعلا فراخوانی برای سنین بالای 15سال در شناسنامه الکترونیک در استان نداریم.
کد مطلب 1487983

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