10 هزار نفر در صنایع بروجرد مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گودرزی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صتعتی شهرستان بروجرد اظهار داشت: در این شهرستان 485 واحد صنعتی وجود دارد که دارای پروانه تولید هستند.

وی بیان داشت: کل سرمایه گذاری در این واحدهای صنعتی 300 میلیارد تومان بوده و برای تعداد 10 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجرد ادامه داد: کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش، افزایش هزینه های انرژی بعد از هدفمندی یارانه ها و به دنبال آن بالا رفتن هزینه های حمل و نقل از جمله مشکلات واحدهای تولیدی بروجرد است.

گودرزی عدم همکاری بانکها با واحدهای تولیدی، افزایش هزینه های سوخت کوره ها، روند کند گازرسانی به کوره های آجرپزی، کمبود زمین برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید و قطع انشعابات برق و آب به دلیل پرداخت نکردن حق انشعابات را از دیگر مشکلات عمده واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان بروجرد برشمرد.