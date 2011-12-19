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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

جلال زاده:

همکاریهای مشترک تجاری اقتصادی ایران و ترکیه توسعه یابد

همکاریهای مشترک تجاری اقتصادی ایران و ترکیه توسعه یابد

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی بر لزوم توسعه همکاریهای مشترک تجاری اقتصادی ایران و ترکیه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر دوشنبه در نشست مشترک روسای گمرک ایران و ترکیه، افزود: با توجه به روند رو به رشد همکاریهای همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با ترکیه و توافقات مسئولان دو کشور، آذربایجان غربی  بعنوان تنها استان هم مرز ایران با ترکیه باید زیرساختهای لازم برای تحقق اهداف انجام دهد.

وی از آمادگی آذربایجان غربی برای انجام توافقات گمرکی دو کشور در مرزهای استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا مسئولان تجارت و بازرگانی ترکیه نیز باید تعهدات خود در تفاهم نامه های فی ما بین را اجرا کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت و پتاسیلهای استان در حوزه های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت خارجی، افزود: روابط ایران و ترکیه در منطقه مثال زدنی بوده که باید به عنوان مدل روابط بین المللی بین کشورها  ارائه شود.

جلال زاده اظهار داشت: بخشهای خصوصی دو طرف و بخصوص کشور ترکیه می توانند از این ظرفیت بهره لازم را برده و با ایران به عنوان کشوری مقتدر در اقتصاد و تجارت در خاورمیانه، سطح تبادلات تجاری خود را افزایش دهند.

کد مطلب 1487998

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