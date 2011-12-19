همایش شورای فرهنگ عمومی استان فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عالیشوندی با اعلام این خبر افزود: فرهنگ عمومی مؤلفه‌هایی از فرهنگ است که تأثیرات آن عام و فراگیر و عامه مردم در کیفیت آن نقش دارند و از شیوه رفتارهای عمومی مردم یا عرف و عادات و رسوم و زبان ساخته می‌‌‌ شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس شورای فرهنگ عمومی در مرکز و شهرستانهای هر استان با هدف شناخت و اطلاع از وضع فرهنگ عمومی و اصلاح و ارتقای آن و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور تشکیل شده که وظایف متفاوتی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: با توجه به تشکیل شورای فرهنگ عمومی در 25شهرستان فارس مسائلی همچون شناسایی ریشه های فرهنگ عمومی در هر منطقه ورصد کردن آسیبهای این فرهنگ در هر شهرستان به عنوان راهکارهای مفید و موثری مورد نظر قرار گرفته که با تشکیل همایشهایی با این عنوان مناسبتهایی برای انتقال این تجربیات ایجاد می شود.

عالیشوندی ادامه داد: این همایش با حضور روسا و دبیران شورای فرهنگ عمومی استان فارس و همچنین منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همراه است که به صورت استانی برگزار می شود.

وی دعوت از بزرگان و افراد صاحب نظر در مسائل مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از وظایف دبیران و روسای این شورا عنوان کرد و گفت: در این همایش چهار شهرستان برتر در حوزه شورای فرهنگ عمومی معرفی و از روسای آنها تجلیل خواهد شد.

وی گفت: این رویداد مهم فرهنگی که همزمان با شورای اداری استان و در محل استانداری فارس برگزار می شود قطعا تاثیرات مهمی در برای ارتقای اینگونه شوراها دارد.

این همایش در 30آذرماه برگزار می شود.