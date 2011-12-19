امنیت پایدار با مشارکت همه اقشار مردم ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید وجیه الله موسوی، افزود: اگر مردم تمایل به مشارکت و همکاری در برقراری امنیت نداشته باشند نمی توان امنیت اجتماعی مطلوبی را در جامعه ایجاد کرد.



وی به فرموده امام حسن مجتبی (ع) اشاره کرد و ادامه داد: بنا به فرموده ایشان هیچ قومی با هم مشورت نکردند جز اینکه به رشد و سعادت هدایت شدند.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان، با بیان سخن پیامبر اعظم (ص) تصریح کرد: طبق فرمایش پیامبر اعظم (ص) همه مردم نگهبانند و در برابر آن مسئولیت دارند، پس همه ما باید در راسای حفظ امنیت پایدار در جامعه تلاش کنیم و با مشارکت و تعامل گسترده همه اقشار مختلف جامعه شاهد امنیت پایدار در جامعه باشیم.



سرهنگ موسوی ادامه داد: ثبات و پایداری امنیت با نهادینه کردن آن در جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی امکان پذیر است و برقراری امنیت اجتماعی بر عهده یک ارگان خاص نیست و باید همه اقشار مختلف جامعه در تحقق این امر مساعدت داشته باشند.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود: پلیس در راستای تحقق امنیت به صورت شبانه روز خدمات گسترده ای را انجام می دهد و در فرمایشات ائمه معصومین نیز از ارزش و مقام مرزبانان و سربازان قدردانی شده و ارزش یک ساعت نگهبانی را برابر با 70 ساعت عبادت دانستند.



سرهنگ موسوی با اشاره به اهمیت استانداردسازی رفتار پلیس افزود: در فرهنگ غنی اسلامی داشتن رفتار و کردار مناسب با افراد تاکید شده است و همه ما باید در برخورد با همنوعان خود کردار و رفتار اسلامی را رعایت کنیم.