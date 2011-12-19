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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

سرهنگ پورغلامحسین:

93 هزار نخ سیگار قاچاق در بروجرد کشف و ضبط شد

93 هزار نخ سیگار قاچاق در بروجرد کشف و ضبط شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از کشف 93 هزار نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورغلامحسین ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان بروجرد اظهار داشت: با تلاش نیروی انتظامی و آگاهی بروجرد از اول آذر ماه تا کنون، از دو باند مختلف 35 کیلو گرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی کشف و ضبط 46 فقره محتویات خودرو، 15 فقره کیف قاپی، 5 فقره جعل اسناد، بیش از 10 فقره سلاح شکاری و جنگی همراه با فشنگ را از دیگر کشفیات این مدت برشمرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد ادامه داد: همچنین در مدت زمان یاد شده 131 فقره انواع تجهیزات ماهواره در بروجرد کشف و ضبط شده است.

سرهنگ پورغلامحسین ادامه داد: پرونده های سارقان و متخلفان موارد یاد شده در دست بررسی است و به مراجع قانونی ارجاع خواهند شد.

وی افزود: همچنین در این مدت 98 مورد انواع ترقه در سطح شهرستان کشف و تعداد 3 نفر در این رابطه دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد افزود: در خصوص کشف سیگارت خارجی نیز پلیس آگاهی 93 هزار نخ انواع سیگارت خارجی قاچاق را کشف کرده و در این رابطه نیز 3 نفر دستگیر شده است.

کد مطلب 1488005

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