93 هزار نخ سیگار قاچاق در بروجرد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پورغلامحسین ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان بروجرد اظهار داشت: با تلاش نیروی انتظامی و آگاهی بروجرد از اول آذر ماه تا کنون، از دو باند مختلف 35 کیلو گرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی کشف و ضبط 46 فقره محتویات خودرو، 15 فقره کیف قاپی، 5 فقره جعل اسناد، بیش از 10 فقره سلاح شکاری و جنگی همراه با فشنگ را از دیگر کشفیات این مدت برشمرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد ادامه داد: همچنین در مدت زمان یاد شده 131 فقره انواع تجهیزات ماهواره در بروجرد کشف و ضبط شده است.

سرهنگ پورغلامحسین ادامه داد: پرونده های سارقان و متخلفان موارد یاد شده در دست بررسی است و به مراجع قانونی ارجاع خواهند شد.

وی افزود: همچنین در این مدت 98 مورد انواع ترقه در سطح شهرستان کشف و تعداد 3 نفر در این رابطه دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد افزود: در خصوص کشف سیگارت خارجی نیز پلیس آگاهی 93 هزار نخ انواع سیگارت خارجی قاچاق را کشف کرده و در این رابطه نیز 3 نفر دستگیر شده است.