90 درصد مصوبات ستاد انتخابات گلستان عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی عصر دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده از برگزاری موفق دو مانور آزمایشی طی دو هفته گذشته و عملی شدن 90 درصد از مصوبات جلسات گذشته ستاد انتخابات استان خبر داد.

رئیس ستاد انتخبات استان تاکید کرد: دشمن درصدد اجرای استراتژی حضور حداقلی و امنیتی کردن انتخابات است.



علیرضاجمشیدی افزود: بر عکس استرتژی دشمن تمام سعی ما این است تا انتخابات با حضور حداکثری بدون کوچکترین چالش امنیتی در یک فضای آرام و دلنشین با حضور تمامی قومیتها انجام شود.



معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان اینکه دشمن برای اجرایی کردن استراتژی خود چند مولفه را دنبال خواهد کرد اظهار داشت: ایجاد اختلاف بین قومیتها، مخدوش کردن بنیان های معنوی، نادیده گرفتن ارزشهای نظام، تخریب اعتماد عمومی و با سیاه نمایی نقاط قوت را به ضعف نشان دادن از تاکتیک های دشمن در مخدوش کردن چهره نظام در آستانه برگزاری انتخابات است.



وی عنوان کرد: انتظارمان این است که تمام افرادی که تریبونی در اختیارشان است و می توانند در روشنگری اذهان عمومی به نوعی ایفای نقش کنند این رسالت مهم خود را فراموش نکنند.



جمشیدی با بیان اینکه ویژگی تکمیل کنندگی در امور اجرایی انتخابات یک رسالت مهم است تصریح کرد: تقسیم کار ما در انتخابات یک رسالت جمعی و همگانی مبتنی بر دغدغه های دینی، دلسوزی و امانتداری است و نباید تقسیم رسالتمان را سازمانی نگاه کنیم.