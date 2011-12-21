اخوان مشاوراجرایی سپاهان شد/ پیام تبریک رحیمی به بلاتر و سران AFC

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان طی حکمی مهدی اخوان، مدیر کمیته تیمهای هندبال باشگاه سپاهان اصفهان را با حفظ سمت به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کرد.

اخوان از سال 1343 تا 1356 بازیکن تیم فوتبال سپاهان بوده است. هدایت و سرمربیگری تیمهای جوانان سپاهان، راه‌آهن اصفهان، تیمهای ملی هندبال بزرگسالان و جوانان ایران، مدیریت فنی و سرپرستی تیمهای ملی هندبال در ردههای سنی مختلف، ریاست هیئت هندبال استان اصفهان، داور بین المللی فوتبال ایران، مدرس داوری فدراسیون هندبال و مدیریت کمیته داوری هیئت فوتبال استان برخی از سوابق ورزشی وی بوده است.

از سوی دیگر و در آستانه سال نو میلادی، علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در نامه‌هایی جداگانه به سپ بلاتر رئیس فیفا و سایر مدیران ارشد فدراسیون جهانی فوتبال، آلکس سوسی دبیرکل، سوزوکی مدیر مسابقات و استیو کیم مدیر رسانه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا فرا رسیدن سال جدید میلادی را به آنان تبریک و شادباش گفت.

همچین مدیرعامل باشگاه در نامه‌هایی به باشگاههای خواهرخوانده سپاهان با تبریک این ایام و آرزوی بهترین شادی‌ها و سرافرازی‌ها در سال نو میلادی برای باشگا‌ههای خواهرخوانده و هواداران‌شان بر گسترش و توسعه روابط سپاهان با این باشگاهها تاکید کرد.

باشگاههای اینترمیلان ایتالیا، اسپانیول اسپانیا، کاوازاکی ژاپن، العهد لبنان، بنیادکار و پاختاکور ازبکستان، المیناء عراق، کروزیرو برزیل، الشارجه امارات و العربی کویت باشگاههای خواهرخوانده باشگاه سپاهان اصفهان هستند.