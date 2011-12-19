توسعه صنعت نمایشگاهی از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اکبرپور با اعلام این مطلب افزود: با این اقدام علاوه بر اینکه به نیازهای تخصصی و اطلاعاتی مخاطبان پاسخ مثبت داده میشود سطح کیفی محصولات و خدمات ارائه شده نیز ارتقاء خواهد یافت.
وی با اشاره به نقش و جایگاه حساس نمایشگاه ها در دنیای کنونی افزود: نقطه آغازین افزایش تولید، اشتغال و توسعه بیشتر در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین گسترش مبادلات پایاپای برگرفته از برگزاری نمایشگاههاست.
اکبر پور، برپایی نمایشگاهها را به عنوان ابزاری مهم و تاثیر گذار در ارائه توانمندیهای هر کشور ارزیابی کرد و گفت: توسعه صادرات، خدمات و محصولات و همچنین حضور موفق در عرصههای بازاریابی از جمله پیامدهای مثبت برگزاری نمایشگاهها محسوب میشود.
اکبر پور، برپایی نمایشگاهها را به عنوان ابزاری مهم و تاثیر گذار در ارائه توانمندیهای هر کشور ارزیابی کرد و گفت: توسعه صادرات، خدمات و محصولات و همچنین حضور موفق در عرصههای بازاریابی از جمله پیامدهای مثبت برگزاری نمایشگاهها محسوب میشود.
وی، از این رو ضرورت توجه جدی مسئولان را به صنعت نمایشگاهی مورد تاکید قرار داد و افزود: به رغم اینکه کشور ما در بین کشورهای منطقه جزء قدیمیترین کشورهای تاسیس کننده نمایشگاهیاست اما، برپایی نمایشگاهها و حمایت از توسعه این بخش از صنعت آنگونه که باید صورت نگرفته است .
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران، دلیل این امر را عدم توجه به ظرفیتها و استعدادهای این صنعت در توانمندسازی بخشهای دیگر ذکر کرد و گفت: نمایشگاهها زمینه لازم را برای توسعه صنعت و فضای کسب و کار همچنین گسترش مذاکرات تجاری و بازار یابی و تبادل دانش و اطلاعات فراهم میسازد که امروزه به این مهم کمتر توجه شده است.
وی در ادامه سخنانش، به اقدامات انجام شده در خصوص استانداردسازی نمایشگاهی در کشور اشاره کرد و گفت: صنعت نمایشگاهی ما در تلاش است تا همگام با استانداردهای روز دنیا برای دستیابی به استانداردهای جهانی و رسیدن به حداقل مرغوبیتها به پیشرود.
اکبر پور اظهار کرد: استانداردسازی فیزیک و مکان نمایشگاهها و رعایت استانداردهای سالن از مواردی است که به آن پرداخته شده است. این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: در طول سالهای اخیر تلاش شده تا بهبود استانداردهای نمایشگاهی در تهران و استانها به سطح قابل قبولی ارتقاء پیدا کند که دراین رابطه روند رو به رشدی در حال پیشروی است.
وی در ادامه ارائه برنامه نمایشگاه ها یا موضوعات برنامه ای را از دیگر اقدامات اساسی عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز استانداردهای لازم مد نظر قرار گرفته و گواهی نامه های بین المللی ازجمله ایزوها هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه ملی اخذ شده است که ما را به جایگیری درون چارچوب استاندارهای نمایشگاهی هدایت میکند.
وی در ادامه ارائه برنامه نمایشگاه ها یا موضوعات برنامه ای را از دیگر اقدامات اساسی عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز استانداردهای لازم مد نظر قرار گرفته و گواهی نامه های بین المللی ازجمله ایزوها هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه ملی اخذ شده است که ما را به جایگیری درون چارچوب استاندارهای نمایشگاهی هدایت میکند.
اکبرپور در بخش دیگر سخنان خود، ضرورت تشکیل اتحادیه فراگیر نمایشگاهها را مورد تاکید قرار داد و گفت: هم اکنون تشکلهای پراکنده نمایشگاهی در سطح کشور وجود دارد که با ایجاد یک اتحادیه فراگیر میتوانیم ساماندهی لازم را انجام دهیم زیرا تمرکز تشکلهای بخش خصوصی میتواند به توسعه صنعت نمایشگاهی کمک شایانی بکند.
وی در ادامه با اشاره با آخرین اقدامات انجام شده برای حضور ایران در نمایشگاه بین المللی اکسپو 2015 میلان افزود: در این زمینه کمیتهای ملی با عضویت بسیاری از دستگاههای تاثیرگذار تشکیل شده که تا کنون برگزاری 4 جلسه را در پی داشته است.
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران گفت: درحال اجرای مقدمات لازم برای اعلام فراخوان در زمینه طراحی سالن هستیم که با مشارکت بخش خصوصی بتوانیم حضوری پررنگ در این روخداد جهانی داشته باشیم.
به گفته وی، تغذیه زمین،انرژی برای حیات، آب و محدودیت های آن، اهمیت کشاورزی در دنیا و همچنین موضوع تجارت از محورهایی است که در این نمایشگاه به آن پرداخته خواهد شد .
اکبر پور در بخش دیگری از سخنان خود به زمان بهره برداری سایت نمایشگاهی پرند اشاره کرد وگفت: براساس برنامه ریزیها این سایت در مدت زمان 3 سال به بهره برداری خواهد رسید که تا کنون زیرساختهای اولیه شامل تخصیص و تسطیع زمین انجام شده و در بخش دوم نیز قرار است تا از طریق کنسرسیومی به بخش خصوصی واگذار شود تا عملیات طراحی، ساخت وبهره برداری از آن صورت گیرد.
وی یادآور شد: در این رابطه ستاد و دبیرخانهای در دفتر قائم مقام اجرایی وزیر تشکیل شده که مراحل اجرای کار را پیگیری و نهایی خواهد کرد. وی درادامه به برنامه های این شرکت در سال 91 اشاره کرد و گفت: در سال آینده بیش از 70 نمایشگاه در داخل کشور برگزار خواهد شد که از این تعداد حداقل 45 نمایشگاه هویت بین المللی دارند و از برندهای خوبی در عرصه بین المللی برخوردار هستند.
اکبرپور همچنین از ارائه جدول همایشهای بینالمللی با رویکرد اقتصادی، بازرگانی و صنعتی خبرداد و گفت: این موضوع در دستور برنامه های ما قرار گرفته است تا بتوان اطلاع رسانی لازم را در این زمینه ارائه کرد. وی همچنین تمرکز بر شناسایی و ساماندهی نمایشگاههای بدون مجوز را از دیگر برنامه هایی ذکر کرد که به آن پرداخته خواهد شد.
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