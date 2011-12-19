  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خراسان جنوبی تشکیل شد

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خراسان جنوبی تشکیل شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: نخستین تشکل انجمن صنفی و کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان تشکیل شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اظهار داشت: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در خراسان جنوبی با توجه به عرصه ‌ها و پتانسیل‌های طبیعی، قابلیت‌های فراوانی در جذب گردشگران دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز فعالیت این تشکل شاهد جذب هرچه بیشتر گردشگر در استان باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: انجمن‌ها بازوان توانمند هر جامعه هستند که با رسیدن به خودباوری، اهداف جامعه را بهتر و با ضمانت اجرایی بیشتر انجام می ‌دهند.

رضایی با تشریح برنامه‌ های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در مورد توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پرداخت و اهداف و وظایف انجمن‌های صنفی را بیان کرد.

در این جلسه در مورد اولویت‌های کاری برنامه دفاتر مسافرتی و جهانگردی با تشکیل انجمن صنفی پیشنهاداتی مطرح شد.

در پایان جلسه اساسنامه انجمن تصویب و اعضای هیئت مدیره و بازرسان مشخص شدند.

کد مطلب 1488017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها