انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اظهار داشت: دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در خراسان جنوبی با توجه به عرصه ‌ها و پتانسیل‌های طبیعی، قابلیت‌های فراوانی در جذب گردشگران دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز فعالیت این تشکل شاهد جذب هرچه بیشتر گردشگر در استان باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: انجمن‌ها بازوان توانمند هر جامعه هستند که با رسیدن به خودباوری، اهداف جامعه را بهتر و با ضمانت اجرایی بیشتر انجام می ‌دهند.

رضایی با تشریح برنامه‌ های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در مورد توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پرداخت و اهداف و وظایف انجمن‌های صنفی را بیان کرد.

در این جلسه در مورد اولویت‌های کاری برنامه دفاتر مسافرتی و جهانگردی با تشکیل انجمن صنفی پیشنهاداتی مطرح شد.

در پایان جلسه اساسنامه انجمن تصویب و اعضای هیئت مدیره و بازرسان مشخص شدند.