اخبار کوتاه فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه جشنواره ملی نقاشی قرآنی"تجلی حسن"هنرمند آباده ای مقام سوم این جشنواره را نصیب خود کرد. در این جشنواره که به میزبانی شهر کرد برگزار شد نجمه شریفی با ارائه اثر نقاشی با عنوان مغضوبین جایزه سوم را از آن خود کرد.

جشنواره ملی نقاشی قرآنی با موضوعات قیامت، بهشت ودوزخ، قصص قرآنی و آموزه های قرآنی برگزارشد و این هنرمند از میان 138اثر پذیرفته شده این مقام را کسب کرد.

این هنرمند پیش از این حضوری فعال در سایرجشنواره داشته است

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب در تالار غزل مجموعه حافظ

کتابی با عنوان"کاش چشم هایش دروغ گفته باشد" روز دوشنبه 28 آذر ماه 90 ساعت 15 و محل مجموعه فرهنگی حافظ- تالار غزل، نقد و بررسی می شود.



این کتاب اثر، محمد محمودی نور آبادی است که منتقدان، اکبر صحرایی و طاهره جوشکی، در نشست مورد اشاره به تحلیل ساختاری و محتوای آن می پردازند.



این برنامه توسط کانون پاسداران اهل قلم، معاونت فرهنگی سپاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ، برگزار می شود.

داراب میزبان جشنواره تئاترجوان استان فارس

جشنواره تئاترجوان استان فارس به میزبانی داراب دربهمن ماه سال90 برگزارمی شود.

خلیل بردباریان مدیراجرایی این جشنواره با اشاره به برگزاری این جشنواره در داراب گفت: انجمن هنرهای نمایشی اداره فرهنگ وارشاداسلامی داراب با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس برای کشف وپرورش استعدادهای هنری جوانان در زمینه تئاتر، چهارمین جشنواره استانی تئاترجوان را دربهمن ماه سال 90برگزارمی کند.

وی افزود: دبیرخانه این جشنواره برای پیگیری واطلاع رسانی امورازآبان ماه سال جاری با ارسال فراخوان شروع به اطلاع رسانی گسترده در سطح استان فارس کرده است.

بردباریان با اشاره به آخرین مهلت ارسال آثاربه این جشنواره بیان کرد: دبیرخانه این جشنواره تا17دی ماه پذیرای آثار متقاضیان خواهد بود.