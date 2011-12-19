شهرنامه علمی گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مولف و محقق شهرنامه گلستان عصر دوشنبه در آیین رونمایی از این شهرنامه، با انتقاد از محققان و نویسندگان استان گفت: گلستان بیش از هزار و 500 شخصیت علمی برای تحقیق و پژوهش دارد که متأسفانه تابحال کسی به آنها توجه نکرده است.

اسد جلالی افزود: این استان از معدود استان هایی است که دارای همه شاخص ها برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی است.

وی اظهار داشت: گلستان با تمامی ظرفیت هایی که دارد مانند گنجینه ای عظیم است که نکات مبهم آن می تواند برای محققان جذاب باشد.

این محقق ادامه داد: هیچ جای این کشور ظرفیت این را ندارد بتوان در مورد هریک از روستاهایش کتاب نوشت ولی گلستان این توانمندی و ظرفیت را دارد.

جلالی اضافه کرد: مجموعه اطلاعات شهرنامه های استان به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پژوهش میدانی به دست آمده است و کامل ترین طرح در کشور است.

وی تصریح کرد: طی سه سال کار تحقیقاتی بسیاری از شهرهای گم شده مانند روقد، جوینه و شهرک نو و هم چنین غارهایی چون کیارام کشف شده است.