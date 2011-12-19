تبیین علل قیام عاشورا همواره الهام بخش مسلمانان بوده است

دکتر شمس اوی عسگری افزود: امام حسین(ع) و قیام وی یک گذشته تمام شده نیست، بلکه جریان زنده و با برکتی در طول تاریخ است که برای همه زمان ها و زمین ها می تواند سازنده و درس آموز باشد.

شمس اوی عسگری انقلاب اسلامی ایران را نشات گرفته از قیام امام حسین (ع) برشمرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران موجب احیای فکر دینی در جهان شد و شخصیت الهی و پیام‌‌‌‌‌های معنوی حضرت امام (ره) بسیاری از پیروان سایر ادیان و مذاهب را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد.

همچنین زکریا الحسن از کشور اندونزی با اشاره به جریان دین ستیزی و دین زدایی در اروپا و غرب طی قرن ‌‌‌‌های اخیر که دامنه آن تا کشورهای اسلامی نیز کشیده شده است گفت: مهم‌ترین دستاورد حرکت امام خمینی (ره) احیای دین و دین‌گرایی در جهان معاصر بود.

وی افزود: به برکت این حرکت نه تنها پیروان دین اسلام که دیگر ادیان نیز حیاتی دوباره یافته و در نتیجه گرایش به دین و دین داری در سایر ملل نیز افزایش یافته است.

زکریاالحسن ابراز داشت: انقلاب اسلامی از یک سو سبب روی آوردن مردم جهان به دین، رشد گرایش های معنوی و تضعیف اندیشه های مادی گرایانه شد و از سوی دیگر، به الگوی مبارزه مردم ستمدیده در مناطق گوناگون جهان تبدیل شد.

وی بابیان اینکه یکی از ویژگی های فکری و عملی در نهضت عاشورا داشتن بصیرت و بینش بود اظهار داشت: یاران امام با رشد فرهنگی و با شناخت عمیق از امام و حجت خدا و شناخت دشمنان دین و شناخت حق و باطل به امام حسین(ع) پیوستند و جهاد و قیام آنان مکتبی و عقیدتی بوده و بر اساس انجام تکلیف الهی به دور از هرگونه تعصبات قومی و جاهلی، تحریک دشمنان و فریبکاری جناح باطل صورت گرفت.

زکریا الحسن بصیرت را شناخت دقیق و درست از دین، تکلیف، پیشوا، حجت خدا، راه، دوست و دشمن، حق و باطل عنوان کرد و گفت: انتخاب درست بستگی به بینش صحیح و بصیرت انسان دارد و صفت شایسته ای است که یک مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی خود باید از آن برخوردار باشد.

وی افزود: عاشورا به ما می‌آموزد که در صحنه‌های زندگی، در پیروی‌ها و حمایت‌ها، در دوستی‌ها و دشمنی‌ها و موضع‌گیری‌ها، براساس شناخت عمیق و بصیرت عمل کنیم و با یقین و اطمینان به درستی کار و حقانیت مسیر با شناخت خودی و بیگانه، حق و باطل، گام در راه بگذاریم.

همچنین دبیر شواری اقامه نماز شرکت گاز استان زنجان گفت: به مناسبت ماه محرم، ماه خون و قیام و به منظور آموزش و ترویج بیش از پیش فرهنگ عاشورایی، با همکاری و هماهنگی های به عمل آمده توسط واحد آموزش و کمیته فرهنگی این شرکت دو نفر از تازه مسلمان شده های کشورهای مالزی و اندونزی مهمان این شرکت شدند.

نادر رابطی با اشاره به حضور پرشور عاشقان حسینی در مراسم عزاداری ایام محرم افزود: کارکنان این شرکت با برگزاری مراسم دعای پرفیض زیارت عاشورا، نوحه سرایی و سینه زنی، برگزاری سخنرانیهایی با محوریت شخصیت برجسته و قیام عظیم ابا عبدالله الحسین(ع)، پخت و احسان حلیم، یاد شهدای قیام عاشورا را گرامی داشته و به پیشگاه ائمه اطهار (ع) ابراز ارادت کردند.