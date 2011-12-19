شاعر آیینی یزد درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی فرشی در سن 83 سالگی بر اثر بیماری سرطان به بهارستان لطف ایزدی عروج کرد و بر روی دستان مردم مؤمن و ادیب پرور یزد تشییع و در خلدبرین به خاک سپرده شد.

این شاعرگرانقدر در اولین روز اسفند ماه 1307 در محله تاریخی مالمیر(مال امیر) یزد به دنیا آمد.

وی سرودن شعر را از دوران نوجوانی آغاز کرد و به تدریج با اشعار شاعران مختلف آشنا شد.

بیشتر اشعار این شاعر ولایی در قالب غزل و قصیده است که اغلب رنگ و بوی مذهبی، عرفانی و اندکی اجتماعی دارد.

دلبستگی این شاعر پیشکسوت به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و تعهد او به ارزشهای انقلاب اسلامی به روشنی از سروده هایش پیداست.

فرشی در اشعار خود به غزلیات برخی از شاعران مشهور همچون صائب تبریزی، پروین اعتصامی و ... نظر داشته و در بعضی ازغزلیاتش به این نکته اشاره کرده است.

این شاعر گرانمایه در غزلیات خود تخلص "فرشی" که شهرت و فامیلی وی است، برگزیده است.

از این شاعر فقید در کتابهای مختلف فرهنگی و هنری یزد از جمله دانشنامه مشاهیر یزد، تذکرة الشعرای یزد و ... یاد شده و در برخی از آنها نمونه هایی از اشعارش ذکر شده است.

گزیده ای از اشعار محمدعلی فرشی در کتابی با عنوان "تار و پودی از عشق" در سال 89 منتشر شده است.

حوزه هنری استان یزد به مناسبت درگذشت این شاعر اهل بیت (ع) شب شعر آیینی عاشورایی، بزرگداشت شاعر اهل بیت (ع) استاد محمدعلی فرشی را برگزار می کند.

شب شعر آیینی عاشورایی نکوداشت شاعر ولایی استان یزد مرحوم محمد علی فرشی با حضور جمعی از شاعران کشوری و استانی به همت حوزه هنری استان یزد برگزار می شود.

این مراسم همزمان با شب شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) و به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره شاعر پیشکسوت، زنده یاد محمدعلی فرشی با حضور استاد عباس براتی پور و جمعی از شاعران و ادیبان استان یزد برگزار می شود.

این محفل ادبی شامگاه سه شنبه 29 آذرماه سال جاری از ساعت 18 در بیت الحسین (ع) محله یعقوبی واقع در خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شهیدان ادهمی برگزار خواهد شد.