قدم برداشتن در آموزش و پرورش بدون پژوهش خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محیالدین بهرام محمدیان روز دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان و دانشآموزان پژوهشگر برتر کشوری با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: این سند مسیر 20 سال آینده آموزش و پرورش را ترسیم کرده است و در آن بر پژوهشهای علمی تاکید شده است؛ به همین جهت، باید از اقدامات لحظهای و مقطعی پرهیز کنیم.
وی افزود: در آموزش و پرورش نیازمند این هستیم که تحقیق و پژوهش را جدی بگیریم، آن هم تحقیق و پژوهشی که فانتزی نباشد و مسئلهای را برای ما حل کند، زیرا تحقیقی که ما را به مقصد و مقصود نرساند، آن نیز مانند شیطان راهزن است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی با تاکید بر اینکه در پژوهشهای آموزش و پرورش باید سیاست منسجم و واحدی داشته باشیم و پژوهشکدهها و مراکز استانی عملکرد یکپارچهای داشته باشند، گفت: رویکرد برنامههای آموزشی باید شکوفایی فطرت باشد و این رویکرد نیز باید به شکوفایی 5 عنصر تفکر، علم، ایمان، عمل و اخلاق منجر شود.
حجتالاسلام محمدیان یادگیری پژوهش همراه با آموزش توسط دانشآموزان و برخورداری معلمان از جایگاه پژوهشی را از مهمترین جلوههای سند تحول بنیادین خواند و تصریح کرد: در نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین، معلم نه همطراز استاد دانشگاه، بلکه به مثابه یک استاد و پژوهشگر شناخته شده است.
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