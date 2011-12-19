ایجاد ۵ هزار فرصت شغلی از اولویت های کمیته امداد امام (ره) زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ولی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: سهم تعهد ایجاد مشاغل خانگی و کسب و کار خرد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان 2 هزار فرصت شغلی است که با برنامه ریزی های صورت گرفته بیش از 2 و نیم برابر این میزان محقق می شود.

وی ادامه داد: 50 درصد از اعتبارات مشاغل خانگی و کسب و کار خرد استان زنجان سهم کمیته امداد امام خمینی (ره) استان است که در این راستا تا کنون بیش از یک هزار پرونده به سیستم بانکی ارجاع داده شده است.

ولی زاده افزود: در صورت همکاری سایر دستگاه ها کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان توانایی پرداخت 100 درصدی اعتبارات اختصاص داده شده در جهت ایجاد کسب و کار خرد و مشاغل خانگی را دارد.

وی گفت: تسهیلات اشتغال ویژه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است و اگر سیستم بانکی با سرعت و دقت فعالیت کند، تسهیلات ایجاد اشتغال به تمامی پرونده های ارجاع داده شده به بانک پرداخت می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: در هفت ماهه نخست امسال برای یک هزار و 757 نفر از افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان پرونده اشتغالزایی تشکیل شده است.

ولی زاده افزود: تاکنون یک هزار و 700 نفر از مدد جویان مستعد اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان مهارت های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان توانمند سازی مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) را از مهم ترین اهداف سال جاری اعلام کرد و گفت: این نهاد قصد دارد با اعطای وام های بدون بهره بانکی مددجویان را در رسیدن به استقلال مالی یاری کنند.

ولی زاده با اشاره به اینکه محوری ترین کار کمیته امداد امام خمینی (ره ) در سال جاری را توانمندسازی مددجویان تحت پوشش یاد کرد و گفت: اعطای وام اشتغال نخستین و اساسی ترین گام در این راستا است.

ولی زاده تاکید کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره ) واجد شرایط را در چهار رشته شغلی خدماتی، دامپروری، صنفی و صنعتی همراه با زیر مجموعه های آنها به مراکز فنی و حرفه ای معرفی می کند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان با تاکید بر اینکه اگر لازم باشد کمیته امداد امام خمینی (ره ) افراد واجد شرایط برای آموزش مهارت های فنی و حرفه ای را به آموزشگاههای خصوصی و حتی مراکز فنی و حرفه ای از استان نیز معرفی می کند همه هزینه کار آموزی مدد جویان به عهده کمیته امداد امام خمینی (ره ) است.

ولی زاده افزود: مددجویانی که موفق به گذراندن دوره های فنی و حرفه ای شوند واجد شرایط دریافت تسهیلات اشتغال می شوند .

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سقف اعطای تسهیلات 10 میلیون ریال است ابراز امیدواری کرد: با اختصاص اعتبار این مبلغ به دو برابر افزایش یابد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) زنجان به وجود یک صندوق اعتبارات اشتغال مددجویان در کمیته امداد امام خمینی (ره ) اشاره کرد و گفت: اعتبارات این صندوق فقط در اختیار مدد جویان واجد شرایط قرار می گیرد.

ولی زاده شرایط لازم برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از کمیته امداد امام خمینی (ره ) توسط مددجویان را بیکار بودن، عائله مند بودن و داشتن مکان مناسب برای برخی از شغل ها از جمله دامداری عنوان کرد.