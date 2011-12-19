رفع نقاط حادثه خیز محور گنجنامه همدان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان اظهار داشت: در سال جاری نقاطی از محور حادثه‌خیز گنجنامه با صرف دو میلیارد ریال اعتبار اصلاح و مرتفع شد.

محمدی تاکید کرد: باید برای رفع نواقص دیگر این محور اقدامات لازم صورت پذیرد.

محمدی با بیان اینکه میدان کولاب همدان به عنوان آخرین مسیر در حد قانونی خدمات شهرداری همدان است، اظهار داشت: محور گنجنامه در محدوده مدیریت اداری راه و شهرسازی است و باید در سال آینده با اختصاص اعتبار مناسب نواقص این محور اصلاح شود.

وی با اشاره به در پیش بودن بارش‌های زمستانی یادآور شد: بازگشایی ورودی و خروجی پل‌های موجود در همدان، رفع مشکل نقاط حادثه خیز در محور امامزاده محسن و حل مشکلات ترافیکی دیگر نقاط باید هر چه سریع‌تر انجام شود تا در زمان بارش نزولات آسمانی مشکلات کمتر باشد.

آشنایی مردم با نحوه مقابله با حوادث غیرمترقبه ضروری است

معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرماندار همدان در ادامه با بیان اینکه ایران یکی از 10 کشور حادثه‌خیز دنیا است، افزود: بر این اساس آمادگی و آشنایی مردم از نحوه مقابله با حوادث غیرمترقبه ضروری است و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه در حوزه فعالیت خود وارد عمل شوند.

محمدعلی محمدی با اشاره به برگزاری مانور امداد و نجات در شهرستان همدان اظهار داشت: سازمان آتش‌نشانی شهرداری همدان در این زمینه عمبکرد مناسبی داشت.

محمدی برگزاری کلاس‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی از نحوه مقابله با حوادث را ضروری دانست و گفت: کلاس آموزشی که توسط شهرداری برای اعضای ستاد بحران شهرستان همدان برگزار شد نتایج مطلوبی را به همراه داشت.

وی نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم در خصوص نحوه برخورد و مقابله با بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه موارد و مطالب مورد نیاز را باید در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

محمدعلی محمدی در ادامه با تأکید بر بازگشایی مسیر منابع آب روستایی افزود: شرکت آبفار و راه و ترابری باید مسیرهای منتهی به مخازن آب شرب روستایی را بازگشایی کنند تا در زمان بارش برف مشکلی پیش نیاید.

محمدی همچنین با اشاره به 28 آذر سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: اجرای این قانون یک حرکت ارزشمندی اقتصادی است که در راستای عدالت محوری اجرایی شد.