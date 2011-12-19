بخشنامه بودجه سال 1391 شهرداری ها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین تابش‌فر با بیان این که بخشنامه بودجه سال 1391شهرداری‌های کشور تدوین و ابلاغ شده است گفت:در این بخشنامه سعی شده با تبیین چشم انداز، اهداف کلان و خرد در بخش سیاست‌های وزارت کشور شامل اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، توسعه نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، ارتقاء جایگاه آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی در عرصه مدیریت شهری جهت‌گیری‌های تدوین بودجه سال 1391 شهرداری‌ها مشخص شود.

وی توجه به تکالیف ابلاغی به شهرداری‌ها در برنامه پنجم توسعه کشور را دیگر ویژگی بخشنامه بودجه سال 91 شهرداری ها برشمرد و افزود: در این بخشنامه تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها از منابع بین‌المللی توسط بانکهای تجاری و تخصصی، ممنوعیت هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب مگر درصورت تأمین آن از بودجه دولت مود توجه قرار گرفته است.

قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: در این بخشنامه همچنین ممنوعیت دفن پسماند در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی و ضرورت تجهیز شهرداری ها به روشهای نوین و فناوریهای جدید بازیافت زباله مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بخشنامه بودجه سال 1391 شهرداری‌های کشور شامل رهنمودهای کلان از جمله اولویت در اجرای طرح‌های مدیریت جامع پسماند، اولویت دادن و پیش‌بینی اعتبار لازم برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام که در سال 1391 به بهره‌برداری رسیده است.

تابشفر ادامه داد: تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، حمایت از حضور فعال بخش‌های خصوصی و تعاونی و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی و تکمیل اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و حرکت به سمت استقرار کامل بودجه‌ریزی عملیاتی از دیگر رهنمودهای کلان بودجه سال 91 است.

وی اظهار داشت: شهرداران سراسر کشور موظفند بودجه پیشنهادی سال 1391 خود را در قالب مفاد و ضوابط این بخشنامه تنظیم و در سیر مراحل تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه پیگیری‌های لازم را به عمل آورند و نسخه نهائی را به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال کنند.

قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های وزارت کشور مبنی بر اهمیت و ضرورت نظارت بر اجرای صحیح برنامه‌ها و فعالیت‌ها لازم است فرمانداران ضمن نظارت مستمر بر اجرای بخشنامه بودجه سال 1391 شهرداری‌ها،مسائل و مشکلات موجود را به معاونان عمرانی استانداری‌ها ارسال تا پس از جمع بندی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعکس شود.

