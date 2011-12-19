باید به رسالت شهدا وفادار بمانیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر پاسدار سید یحیی صفوی فرمانده و مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نیروهای مسلح عصر امروز دوشنبه در نخستین یادواره 2 شهید گمنام دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: شهادت آمیزه ای از عشق گدازان و یک حکمت عمیق پیچیده است.

وی افزود: شهید چشمه آتشی است که خرمن ظلم را می سوزاند و آب پاک و زلالی را بر کویر تشنه انسانهای طالب کمال و عدالت جاری می سازد.

صفوی با بیان اینکه هر شهید یک مشعل در بلندای عزت و سرافرازی یک ملت است که برای همیشه جاویدان می مانند، گفت: همانگونه که شهادت یک عزت است، مادر شهیدن بودن و همسر شهید بودن یک عزت است.

وی شهادت را اوج لیاقت و شایستگی یک انسان برای وصول به جوار الهی و همنشینی با انبیاء الهی همنشینی با انبیاء الهی دانست و افزود: شهادت عالیترین مقام و بالاترین کرامتی است که نصیب بندگان پاک، خالص و دوستان زبده خداوند می شود.

وی در ادامه به عملیات شکستن حصر آبادان و عملیات آزادسازی بستان اشاره کرد و افزود: در عملیات شکست حصر آبادان هر گردان 20 الی 24 شهید داد در حالیکه در عملیات آزادسازی بستان هر تیپ ما بیش از 200 نفر شهید داد به طوریکه فرماندهان این تیپ ها بعد از این عملیات به نزد محسن رضایی فرمانده وقت سپاه و بنده آمدند و گفتند که ما می خواهیم آرپی جی زن باشیم و نمی خواهیم فرمانده این تیپ ها باشیم که خون شهدا به گردن ما بیفتد.

وی ادامه داد: ما هر کاری کردیم نتوانستیم که این فرمانده را قانع کنیم و مجبور شدیم با آنها به نزد حضرت امام در جماران برویم. ما وقتی به نزد امام شرفیاب شدیم به امام عرض کردیم زمانی که این افراد فرمانده گردان ها بودند و حدود 20 نفر هر گردان شهید می دادند و الان که فرمانده تیپ شده اند هر تیپ نزدیک به 200 نفر شهید می دهند و اینها حاضر نیستند که مسئولیت این تیپ ها را به خاطر آمار بالای شهدا به عهده بگیرند که امام فرمود "شما بروید خدا را شکر کنید که در این برهه از زمان برای دفاع از اسلام و قرآن به دنیا آمده اید، اسماء شهدای شما از قبل در لوح محفوظ الهی ثبت شده است. بروید با تدبیر عمل کنید و نگران نباشید ." این صحبت های حکیمانه امام در این فرماندهان بسیار تاثیر گذاشت زیرا امام یک آدم معمولی نبود.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: ما به عینه در جبهه ها مشاهده می کردیم که تیرها و ترکش ها بر روی حساب و کتاب خاصی به رزمندگان اصابت می کرد چرا که برخی شهدا در زمان حیات خود به مقام مستجاب الدعوه رسیده بودند و هر آنچه که از خدا می خواستند خدا به آنها می داد.

وی در ادامه به 8 سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: صدامی که می خواست نظام ما را ساقط کند دیدید که خودش چگونه ساقط شد. ارتش رژیم بعث عراق آمده بود که کشور ما را اشغال کند در حالیکه کشور خودشان از سال 2003 توسط آمریکایی ها اشغال شد و صدها کشته و زخمی به جای گذاشته شد و 3 میلیون عراقی هم آواره شدند.

وی به عاقبت کشورهایی که از رژیم بعثی عراق برای حمله به ایران حمایت کردند اشاره کرد و گفت: کشورهایی که از رژیم بعث عراق حمایت کردند به سرنوشت های بدی گرفتار شدند مثلا اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1991، 15 تکه شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی از عراق، گفت: آنها می خواستند یک دولت متخاصم لائیک در عراق بر سر کار بیاورند اما نتوانستند و این دولتی که هم اکنون در عراق است فعلا رابطه اش با ما خوب است تا ببینیم بعدا چه خواهد شد.

صفوی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیتی حدود 580 هزار شهید، جانباز و آزاده در کشور داریم که خانواده های درجه اول آنها نیز جمعیتی در حدود 500 هزار نفر هستند، گفت: در مجموع یک میلیون نفر جمعیت ایثارگر در کشور داریم که این عدد کمی نیست.

وی با بیان اینکه شهیدان ما مکتبی به نام مکتب مقاومت را در دنیا ایجاد کرده اند، گفت: این مکتب مقاومت و حزب الله لبنان و حماس را تشکیل داد و ملت های اسلامی را به میدان ها آورد و علیه ظلم دیکتاتورهایشان قیام کنند.

صفوی با تاکید بر اینکه باید رسالت شهدا را بشناسیم و بدانیم که اگر شهدا نبودند هم اکنون سرنوشت ما، سرنوشتی بدتر از عراق بود، گفت: باید به رسالت شهیدان وفادار بمانیم و راه و آرمان آنها را ادامه دهیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: هر کسی که در ایران زندگی می کند مدیون خون شهداست.