رئیس هیئت بوکس چهار محال و بختیاری انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخابات هیئت بوکس استان چهار محال و بختیاری با حضور مدیر کل ورزش و جوانان و اعضا هیئت برگزار شد.

در این مجمع انتخاباتی، داوود شیوندی با 17رای موافق از 17 رای ماخوذه به عنوان رئیس هیئت انتخاب و برای یک دوره 4 ساله هدایت این هیئت ورزشی را بر عهده گرفت.

محمود شمسی پور مدیرکل ورزش وجوانان این استان در این جلسه، بوکس را یکی از مدال آورترین وپر استعدادترین رشته های ورزشی در استان برشمرد و تصریح کرد: استعداد استان در رشته بوکس خوب است و همواره جز رشته هایی است که در کشور صاحب جایگاه است.

وی همدلی اعضا و بهره گیری از دانش و تجربه را ضامن حفظ و ارتقای جایگاه ورزش در استان دانست و ادامه داد: اساس کار در هیئت های ورزشی همدلی است، با این دیدگاه بسیاری از مشکلات بصورت درون هیئتی حل می شود.