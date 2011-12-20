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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اهدای بن کارت به جای صنایع دستی/ مصوبه هیئت وزیران اجرا نشد

اهدای بن کارت به جای صنایع دستی/ مصوبه هیئت وزیران اجرا نشد

مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی کشور گفت: هیئت وزیران پنج سال پیش تصویب کرد دستگاههای اجرایی و بانکها برای دادن جایزه، از صنایع دستی استفاده کنند اما این اقدام به جز مواردی محدود در هیچ بانکی به صورت مستمر اجرا نشد.

منوچهر عبدلی به خبرنگار مهر گفت: هیئت وزیران در جلسه ششم اسفند ماه 85 تصویب کرد تمام دستگاه‌های اجرایی برای تهیه هدایا در موارد ضروری و همچنین بانک‌ها برای اهدای جایزه به سپرده‌گذاری مشتریان، از صنایع دستی استفاده کنند اما تنها بانک های ملی، تجارت و کشاورزی آن را اجرا کردند و بانکهای دیگر به جای صنایع دستی به برندگان خود، بن کارت هدیه می دهند.

وی ادامه داد: الزام دستگاههای دولتی با بخش نامه امکان پذیر نیست این موضوع به یک قانون نیاز دارد چون در آن صورت، دیگر هیچ ارگانی به راحتی نمی تواند خلاف قانون عمل کند زیرا بخشنامه هیئت وزیران الزامی را برای دستگاهها بوجود نیاورده است.

عبدلی گفت: اکنون تنها برخی از ارگانهای دولتی از اتحادیه و فعالان صنایع دستی تقاضای خرید می کنند.

کد مطلب 1488047

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