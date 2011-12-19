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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

مسابقه کتابخوانی عفاف و حجاب ویژه روستاییان گناباد برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی عفاف و حجاب ویژه روستاییان گناباد برگزار می شود

گناباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد از برگزار مسابقه کتابخوانی عفاف و حجاب ویژه روستاییان این شهرستان در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری صبح دوشنبه در نخستین جلسه ستاد برگزاری مسابقه کتابخوانی عفاف و حجاب در روستاها که در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد با اشاره به تخفیف بیش از 50 درصد برای کتاب مساله حجاب شهید مطهری به عنوان منبع مسابقه خواهان تبلیغات گسترده در این خصوص در روستاها شد.

وی از برپایی نمایشگاه کتاب مسئله حجاب از سوم تا 10 دی ماه در محل مساجد روستاهای این شهرستان خبر داد.

قنبری افزود: نمایشگاه عکس حجاب در 15 حوزه محل برگزاری این مسابقه، به نوبت برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مسابقه قرار است 18 بهمن ماه ساعت 10 صبح در مجتمع های آموزشی روستایی برگزار شود.

وی خواستار آمادگی دهیاران برای تبلیغات وسیع در روستاها با همکاری کانونهای فرهنگی هنری مساجد شد.

کد مطلب 1488057

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