نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران عصر دوشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: این واحد دانشگاهی تاکنون ۱۰۰مقاله ISI، ۳۹مقاله علمی - پژوهشی وهشت مقاله علمی، ترویجی تهیه و تولید کرده است.

دکتر سیدیعقوب زراعت کیش اظهار داشت: همچنین تعداد ۴۴مقاله در همایش های بین المللی، ۶۳۰مقاله در کنفرانس های ملی، ۸۲مقاله در همایش های منطقه ای از سوی این واحد عرضه شده است.

وی بیان کرد: تاکنون 104 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد واحد گچساران انجام شده و۱۳۲طرح هم در حال انجام است.

زراعت کیش همچنین عنوان کرد: تعداد ۱۰۶هزار و۷۸۱جلد کتاب فارسی ولاتین در کتابخانه های این واحد وجود دارد و ۲۵۱ پایان نامه هم در این دانشگاه به چاپ رسیده است.

زراعت کیش با اشاره به وجود تعداد ۸۱آزمایشگاه و کارگاه در واحد گچساران بیان داشت: در این واحد دانشگاهی تاکنون پنج همایش ملی وشش همایش منطقه ای برگزار شده وهشت انجمن علمی در حال فعالیت است.